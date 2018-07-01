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Проросійські бойовики порушили нове перемир’я на Донбасі: з обох сторін є поранені

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Проросійські бойовики порушили нове перемир’я на Донбасі
Проросійські бойовики порушили нове перемир’я на Донбасі / Ілюстративне фото

Протягом 30 червня проросійські бойовики 26 разів обстріляли позиції українських бійців Операції Об’єднаних сил на Донбасі, 4 з яких – із важкого озброєння. У результаті бойових дій 1 український військовослужбовець отримав поранення, втрат немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

При цьому, за даними української розвідки, в результаті підриву на протитанковій міні пошкоджено БТР російських окупаційних військ і 1 бойовик зазнав поранення.

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Зазначається, що у другій половині суботи російські окупаційні війська активізували бойові дії із застосуванням переважно гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На деяких ділянках ворог вів вогонь із забороненої мінськими домовленостями зброї. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

На Луганському напрямку в районі Новотошківського проросійські бойовики вели вогонь по позиціях українських військових із 120-ти та 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На Горлівському напрямку російські окупаційні сили відкривали вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі Південного та Зайцевого.

На Донецькому напрямку проросійські бойовики обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї українських захисників Мар’їнки, Красногорівки, Авдіївки, Верхньоторецького, Пісків, Опитного та Новомихайлівки.

Також великої кількості обстрілів зазнали захисники Маріупольського напрямку. Здебільшого вони мали провокативний характер. Так, російські окупаційні сили стріляли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях бійців ООС у районі Лебединського, Водяного, Павлополя, Чермалика, Талаківки та Гнутового.

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Незважаючи на прийняте рішення Тристоронньою контактною групою у Мінську щодо оголошення режиму тиші по всій лінії фронту, починаючи з 00:00 години 1 липня 2018 року, бойовики російських окупаційних військ упродовж поточної доби 2 рази відкривали вогонь по наших захисниках,
– наголосили у прес-центрі ООС.

Там уточнили, що на Горлівському напрямку проросійські бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів позиції українських військових у районі Зайцевого, а з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі Новоолександрівки, що на Луганському напрямку.

Нагадаємо, 27 червня у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників окупаційних адміністрацій Донецької та Луганської областей ухвалила введення нового режиму тиші на Донбасі, який стартував з 1 липня.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Перемир'я Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 канал
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