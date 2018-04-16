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Обстріляний цвинтар: проросійські бойовики сконфузилися на новому фейку

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Проросійські бойовики розповсюджують інформацію про те, що українські армійці начебто обстріляли цвинтар у селищі Зайцеве. Але, як завжди, не сходяться факти. Вони написали, що ледь не все село було одночасно на цвинтарі, а окупаційним телеканалам продемонстрували старі вирви.

За версією "ЗМІ" терористів "Укропи" (українці) настільки злі, що обстрілюють мирну процесію на цвинтарі селища Зайцеве, що на околицях Горлівки. За їх версією там у цей момент перебувала чверть селища – 800 людей. Стріляли, кажуть, з гранатомета АГС та стрілецької зброї, хоча демонструють лиш одну вирву, при чому – від мінометного снаряда.

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Поки терористи розповідають про те, що злобні "Укропи" обстріляли їхню частину Зайцевого, вже в українській частині з'являються інші повідомлення.

Випустили по нас від 20 до 25 прицільних артилерійських пострілів. Позаду нас видно, що трапляється, коли такий снаряд потрапляє в будинок. На щастя, в тому будинку вже ніхто не проживав, але згорів він повністю,
– сказав військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Бійці кажуть – хоча зі ствольної артилерії накривають не часто, проте вогонь ведеться щодня і щоночі. Вони запевнили, що ворог мінських угод не дотримується. Кожного дня, навіть вдень, відбуваються обстріли.

Обстріл вівся і під час роботи нашої знімальної групи. Вони справді чули і бачили, як стрілецька зброя та гранатомет працювали по наших позиціях. А бійці показують, що зняли на телефон. Відео розмите, щоб не видати позицій.

Ексклюзивно для 24 Каналу командування показало відео з безпілотника. Там позиції бойовиків, з котрих ведеться вогонь і навіть позиція розташована просто біля цвинтаря, по якому, наче б то стріляли ЗСУ. Тут бійці відкривають і ще одну таємницю. Таємниця вона лише для ворога. Він, певно, не знає, що автоматичний гранатомет стріляє лише на 1700 метрів.

З нашого АГС, ми навіть якби навіть сильно захотіли, ми не змогли б дістати до цвинтаря. Щоб нам потрапити по цвинтарю, то нам треба зайти вже на їхню територію і стріляти,
– відповів військовослужбовець ЗСУ Сергій.

Насамкінець бійці демонструють, який привіт пролетів над окупованою Горлівкою на радість патріотам та на зло ворогам. Випустили його з українського Бахмута волонтери та активісти.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: ЗМІ Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Збройні Сили України Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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