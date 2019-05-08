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      Проросійські бойовики скасували перемир'я на Донбасі

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      Ситуація на Донбасі
      Ситуація на Донбасі / moldova.europalibera.org

      Проросійські бойовики в односторонньому порядку скасували режим припинення вогню на Сході України.

      Відповідне повідомлення українська сторона отримала 8 травня о 10:00, зазначили на офіційній сторінці Операції об’єднаних сил у Facebook.

      Читайте також: Порошенко призначив Олександра Сирського новим командувачем ООС: що про нього відомо

      Окупанти заявили по скасування режиму припинення вогню вздовж усієї лінії зіткнення.

      Російські бойовики на Сході України в односторонньому порядку відмінили режим припинення вогню #ООС За повідомленням...

      Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation  Середа, 8 травня 2019 р.


      У прес-службі ООС наголосили, що цей факт вкотре свідчить про цілеспрямовані дії окупантів щодо подальшого загострення збройного конфлікту,

      Проте українська сторона не припинить відновлювати інфраструктуру регіону. А гуманітарна обстановка в районі проведення операції залишиться під нашим контролем,
      – запевнили у повідомленні Операції Об'єднаних сил.

      Зазначимо, що російські окупаційні війська значно активізувалися на Донбасі. 7 травня бойовики 25 разів обстріляли позиції українських захисників, внаслідок чого загинув військовий. Водночас, бійці ЗСУ дали жорстку відповідь на обстріли ворога і знищити трьох окупантів.

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      Теги: Новини України Україна – Росія Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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