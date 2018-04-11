Проросійські бойовики вдарили із важкої зброї по будинках Авдіївки: відкрито справу про теракт

Окупаційні війська Росії у вівторок ввечері, 10 квітня, обстріляли з важкого озброєння помешкання цивільних у старій частині Авдіївки. Обстріл зі сторони окупованого Донецька розпочався о 20:00 та не вщухав до 5:00.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Зазначається, що подію кваліфіковано за статтею "Терористичний акт".

Читайте також: На Донбасі триває одна із найгірших у світі гуманітарних криз: дослідження The Washington Post

У поліції уточнили, що наразі відомо про 2 пошкоджених будинки. Так, від ударів снарядів пошкоджені домоволодіння на вулиці Лермонтова. Осколками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків, вибуховими хвилями вибиті вікна.

Зазначається, що мешканці будинків не постраждали.

Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції перебуває у постраждалому районі, обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним жителям.