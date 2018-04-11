07:52
11 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 7°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
  • субота
    20°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Удар натівського чобота. Дивний пам'ятник Гагаріну
Вєсті Кремля
23:37, 10 квітня
Вєсті.UA. Великодні гранати Савченко. Радикальне рішення Ляшка
Вєсті.UA
20:32, 10 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Проросійські бойовики вкотре обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

51 Читать новость на русском
На Донбасі поранили п'ятьох українських воїнів
На Донбасі поранили п'ятьох українських воїнів / Фото з відкритих джерел

З початку доби, 10 квітня, на лінії розмежування на Донбасі російські окупаційні сили 64 рази обстріляли позиції ЗСУ, чотири українських військових зазнали поранення та ще один боєць травмований.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте також: Росія не підтримує миротворчу місію ООН на Донбасі, – Порошенко

Так, на Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120 мм мінометів потрапили українські укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам'янки, Авдіївки і Шахти "Бутівка". Також поблизу Водяного, Пісків і Кам'янки проросійські бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та Шахти "Бутівка" - з мінометів калібру 82 мм. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю окупанти застосували по захисникам Лебединського, Авдіївки, Старогнатовки, Талаківки, Мар'їнки, Кам'янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, Шахти "Бутівка", Опитного, Новотроїцького та Павлополя, озброєння БМП – по захисникам Пісків, Гнутового і Красногорівки, а поблизу Широкіно – протитанковий ракетний комплекс.

Також, на Луганському напрямку проводилися обстріли з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів поблизу Новоолександрівки, а з озброєння БМП – в районі Луганського.

Унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу,
– йдеться у повідомленні.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
10 квітня, 22:13 Головні новини 10 квітня: Порошенко у Німеччині, обвал будинку у Вінниці, обшуки у Савченко
986
Запад может больше – это стало очевидным после
10 квітня, 22:01 Запад может больше – это стало очевидным после "черного понедельника"
Блог Медіа 2638
Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
10 квітня, 21:01 Похід проти Європи, або Що перемога Орбана означає для України
Борис Немировський 12325
Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
10 квітня, 20:01 Санкційний грім: США відкрили другий фронт проти Росії
Інна Жолобович 8938
Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
10 квітня, 19:01 Джордж Бату: У відкритому космосі Франческа була би командиром
Євгенія Мазур 495
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук