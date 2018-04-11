Проросійські бойовики вкотре обстріляли позиції ЗСУ: є поранені

З початку доби, 10 квітня, на лінії розмежування на Донбасі російські окупаційні сили 64 рази обстріляли позиції ЗСУ, чотири українських військових зазнали поранення та ще один боєць травмований.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

Читайте також: Росія не підтримує миротворчу місію ООН на Донбасі, – Порошенко

Так, на Донецькому напрямку під вогонь із заборонених 120 мм мінометів потрапили українські укріплення поблизу Бердянського, Лебединського, Широкиного, Водяного, Пісків, Кам'янки, Авдіївки і Шахти "Бутівка". Також поблизу Водяного, Пісків і Кам'янки проросійські бойовики вели вогонь з танків, а в районі Пісків, Талаківки, Лебединського та Шахти "Бутівка" - з мінометів калібру 82 мм. Гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю окупанти застосували по захисникам Лебединського, Авдіївки, Старогнатовки, Талаківки, Мар'їнки, Кам'янки, Гнутового, Красногорівки, Водяного, Шахти "Бутівка", Опитного, Новотроїцького та Павлополя, озброєння БМП – по захисникам Пісків, Гнутового і Красногорівки, а поблизу Широкіно – протитанковий ракетний комплекс.

Також, на Луганському напрямку проводилися обстріли з 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів поблизу Новоолександрівки, а з озброєння БМП – в районі Луганського.

Унаслідок ворожого вогню четверо українських воїнів зазнали поранення та один військовослужбовець отримав бойове травмування. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу,

– йдеться у повідомленні.