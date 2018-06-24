Проросійські бойовики забили на сполох через призначення нового очільника Донеччини Куця

Призначення новим головою Донецької військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця не віщує нічого доброго для "Донецької народної республіки".

Про це заявив голова "комітету Народної ради "ДНР" з "конституційного законодавства і державного будівництва" Володимир Бідевка, повідомляє "РИА Новости".

"Зміна керівника так званої Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на Олександра Куця нічого доброго не віщує, причому для всіх жителів Донбасу", – висловив переконання Бідевка.

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На його думку, рішення призначити головою Донеччини колишнього працівника СБУ нібито було схвалено неспроста.

Нагадаємо, 22 червня Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької ВЦА, яким став генерал СБУ Олександр Куць.