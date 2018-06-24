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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Проросійські бойовики забили на сполох через призначення нового очільника Донеччини Куця

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Призначення Куця головою Донецької ВЦА схвилювало проросійських бойовиків
Призначення Куця головою Донецької ВЦА схвилювало проросійських бойовиків / Bbc.com

Призначення новим головою Донецької військово-цивільної адміністрації генерала СБУ Олександра Куця не віщує нічого доброго для "Донецької народної республіки".

Про це заявив голова "комітету Народної ради "ДНР" з "конституційного законодавства і державного будівництва" Володимир Бідевка, повідомляє "РИА Новости".

"Зміна керівника так званої Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського на Олександра Куця нічого доброго не віщує, причому для всіх жителів Донбасу", – висловив переконання Бідевка.

Читайте також: Хто такий Олександр Куць – новий голова Донецької ОДА

На його думку, рішення призначити головою Донеччини колишнього працівника СБУ нібито було схвалено неспроста.

Нагадаємо, 22 червня Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької ВЦА, яким став генерал СБУ Олександр Куць.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олександр Куць Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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