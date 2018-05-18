Проросійські бойовики жорстоко обстріляли мирних жителів Донбасу: є жертви та поранені

За минулу добу, 17 травня, проросійські бойовики 60 разів відкривали вогонь по позиціях сил Операції Об'єднаних сил. Внаслідок ворожого обстрілу поранено семеро українських військовослужбовців і двоє мирних жителів, ще двоє цивільних загинули.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил у Facebook.

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Як зазначили в штабі ООС, протягом минулої доби, 17 травня, ситуація на Донбасі залишалася складною та контрольованою, а бойові дії тривали по всій лінії розмежування.

Так, ворог активізувався в районах населених пунктів Новолуганське, Троїцьке, Світлодарськ, Зайцеве, Авдіївка, Опитне, Водяне. Зокрема, російсько-окупаційні війська 60 разів порушили режим припинення вогню, з них 26 разів із застосуванням гармат та мінометів.

Сьогодні, 18 травня, близько другої години ночі окупанти відкрили вогонь зі 122-мм гармат по населеному пункту Троїцьке. Зафіксовано 15 розривів артилерійських снарядів у житлових кварталах селища. За попередніми даними, двоє мирних мешканців Троїцького загинуло та двох поранено,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, під час бойових дій минулої доби, 17 травня, сім українських військовослужбовців зазнали поранень.

За даними розвідки, Збройні сили України знищили шість окупантів та ще одного поранили.