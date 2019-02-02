Проросійські бойовики знову порушили режим тиші та зазнали втрат: як минула доба на Донбасі

Упродовж доби російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. Окупанти два рази застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Як повідомляє у традиційному звіті прес-центр Об’єднаних сил, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" обстріли позицій наших захисників велися з мінометів калібру 82 міліметрів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі селища Павлопіль, а з великокаліберних кулеметів – в районі селища Красногорівка.

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У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції:

двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора Вільний;

з мінометів калібру 82 міліметрів – в районі населеного пункту Кримське.

Відповідно до даних ООС жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав. Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

Як повідомляє розвідка, 1 лютого, двох окупантів було знищено, а ще двоє отримали поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.



