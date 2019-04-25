Проросійські окупанти захопили на Донбасі церкву ПЦУ: подробиці

Проросійські бойовики на окупованому Донбасі допомогли представникам Московського патріархату захопити храм Православної церкви України у Кузнецово-Михайлівці, що на Донеччині.

У 90-тих роках минулого століття святиню передали у власність Української православної церкви Київського патріархату. Майже зруйнований у радянський час храм допомогли відновити українські меценати і сам патріарх Філарет. Тепер представники так званої "ДНР" передали храм в руки Московському патріархату. Про це інформує прес-служба Донецької єпархії ПЦУ.

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Щойно прийшла сумна звістка з тимчасово окупованої території: представники "правоохоронних органів" так званої "ДНР" натиснули на голову та депутатів сільської ради села Кузнецово-Михайлівка і відібрати наш стародавній храм,

– мовиться у повідомлені.

У єпархії кажуть: протягом багатьох років у цій святині проводилися урочисті богослужіння та благодійні акції для всіх нужденних.

"Монументальний живопис, чудові ікони на стінах храму виконували відомі художники і архітектори України. Сьогодні вранці нам повідомили, що цей український храм найближчим часом буде переданий представникам Московського патріархату. Невідомо яким чином окупаційна влада не допустить священика у найближчі дні звершити Великодні богослужіння", – додають у ПЦУ.





Так захоплений на Донбасі храм виглядає зсередини

Там також повідомляють, що зараз існує серйозна небезпека фізичної розправи над духівництвом Православної церкви України у Тельманівському районі.

Зазначимо, на Сході України зараз перебувають близько 600 капеланів від ПЦУ. Вони раз у місяць чи раз на квартал їздять до військових з допомогою чи просто з духовною опікою. У Збройних силах України офіційно перебувають 155 капеланів, у частинах прикордонної служби – 34, у Національній гвардії – 33 капелани.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. Вже 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня 2018 року під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Настоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



6 січня у Стамбулі митрополиту Епіфанію передали Томос про автокефалію Православної церкви України.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.