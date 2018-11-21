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      Проросійські сили мають реальний шанс перемогти на виборах в Україні, – Atlantic Council

      1969 Читать новость на русском
      Путін і Медведчук
      Путін і Медведчук / EPA

      У кандидатів в президенти України, які прагнуть зближення з Росією, значно більше шансів вийти у другий тур виборів, ніж прийнято наразі вважати.

      В Україні існує доволі велика група людей, які не задоволені діями чинної влади, важким економічним становищем і війною на Сході, яка ще триває, пише Маркіян Кузьмович для Atlantic Council.

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      Він пояснює, що у першому турі боротьба, вірогідно, точитиметься між проєвропейським політиком і проросійським. І виборці можуть спокуситися на популістичні обіцянки щодо того, що нормалізація відносин з Росією буцімто може вирішити всі економічні проблеми України. За таким сценарієм, екс-соратники Януковича цілком можуть проскочити у другий тур.

      "Опозиційний блок" і партія "За життя" закликають до зближення з Росією і завершення війни на Донбасі не військовими методами. Разом вони мають підтримку 12,2% виборців. Нещодавно проросійські партії оголосили про об’єднання у спільну виборчу платформу на виборах. Велика підтримка ЗМІ, фрагментація прозахідного табору і невдоволення статусом-кво може вилитися в те, що єдиний проросійський кандидат проскочить в другий тур,
      – застерігає Кузьмович. 

      Експерт зауважив, що Віктор Медведчук, який остаточно вирішив повернутися в українську політику і керує однією з головних фракцій "Опоблоку", приєднався до партії "За Життя" Вадима Рабіновича. Далі він працюватиме над підсиленням свого впливу на опозицію. І цілком має для цього ресурси – він контролює телеканали "112", ZIK і NewsOne. 

      Але є ще одне впливове крило "Опоблоку", яким завідує олігарх Рінат Ахметов. І воно об'єднуватись із іншими опозиційними силами наразі не має наміру. Тож поки ще не зрозуміло, чи будуть його ресурси використані під час президентських виборів. 

      Варто також чекати, що електорат будуть намагатися ввести в оману. Ставлення до Євросоюзу значно відрізняється в різних регіонах України. А популярність євроатлантичної інтеграції в південних і східних регіонах скоротилася за останній рік. Невпевненість у західних інститутах може вилитися в зміцнення підтримки так званої "швейцарської моделі" для України, яку просуває Рабінович і інші члени проросійського табору,
      – вказав Кузьмович. 

      Також він наголосив, що проблемою можуть бути високі антирейтинги прозахідних кандидатів. Вони варіюються від 68% негативного ставлення до Юлії Тимошенко до 75% у випадку прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і негативних 79% для Петра Порошенка.

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      "Навіть якщо політики, ставку на яких зробить Москва, не переможуть в президентській гонці, російський уряд спробує вплинути на українські парламентські вибори. Якщо її маріонетки з контролем над ЗМІ отримають місця у Верховній Раді, Москва зможе певною мірою формувати українську політику", – додав експерт. 


      Як змінювались рейтинги кандидатів у президенти – інфографіка

      Нагадаємо, 20 листопада фракція "Опозиційний блок" виключила зі свого складу двох народних депутатів України – Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна. Про це заявив співголова фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул.

      Все через те, що раніше співголова політичної партії "Опозиційний блок" і однойменної парламентської фракції Юрій Бойко і позафракційний народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович підписали угоду про створення "Опозиційної платформи "За життя". Тоді ж Вадим Новинський заявив, що партія "Опоблок" не уповноважувала Юрія Бойка підписувати документи про об'єднання. Саме після цього Бойка та Львочкіна виключили з партії. Її очільником став Новинський

      А от кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука обрали головою політради партії "За життя".

      Зараз точаться розмови про розкол всередині "Опоблоку", проте у партії це заперечують

      Хто такий Віктор Медведчук – дивіться відео


       

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Президентські вибори 2019 Опозиційний блок Віктор Медведчук
      Джерело: 24 Канал
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