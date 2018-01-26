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Проросійський чи проєвропейський: хто переможе на президентських виборах у Чехії

19:14, сьогодні 168 Читать новость на русском

У Чехії розпочався другий тур президентських виборів. Голосування триватиме два дні. Виборчі дільниці закриються завтра о 15-й за Києвом, тож попередні результати будуть відомі вже ввечері. За крісло президента Чехії змагаються двоє кандидатів – Мілош Земан та Їржі Драгош.

Чинний президент Чехії – Мілош Земан – займає проросійську позицію. Зокрема, – виступає за тісні зв'язки між Прагою та Москвою, а також – за зняття санкцій проти Росії. Більше того, під час осінньої сесії ПАРЄ Земан заявив, що, мовляв, анексія Криму – законна і є "завершеною справою". А Україні за анексований півострів – варто запропонувати компенсацію. 73-річний політик на переобрання – налаштований рішуче.

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А от Їржі Драгош – у велику політику прийшов з науки. Він – професор хімії та колишній глава академії наук Чехії, а ще – співавтор 14-ти патентів у галузі хімії та фізики. Драгош займає проєвропейську позицію і виступає за збереження санкцій проти Росії. І також рішуче налаштований стати главою держави.

Після першого туру виборів – між обома кандидатами розгорілась запекла боротьба. У соціальних мережах з'явилися неправдиві повідомлення. Щодо Земана – йшлося переважно про стан його здоров'я. Мовляв, він хворіє на рак і йому ампутували ногу.

А от наклепи на Їржі Драгоша були набагато серйозніші. У чеському інтернет-просторі поширили інформацію, що Драгош був членом комуністичної служби безпеки і нібито крав ідеї для патентів у своїх колег із Академії наук. Крім того, писали і про його інтерес до неповнолітніх хлопчиків. Всі ці фейки офіційно спростували. Та на виборців це все-рівно мало вплив.

Суспільство розділене. І я, якщо чесно, боюсь результатів виборів. Велика кількість людей реально підтримують Мілоша Земана,
– розповів житель Праги Ярослав Лорман.

Нагадаю, у першому турі президентських виборів у Чехії найбільше голосів здобув Мілош Земан – понад 38%. А Їржі Драгош – майже 27%. Хто ж переможе у другому турі – наразі однозначних прогнозів немає. Останні соцопитування подають прямо протилежні результати.

Посада президента у Чехії в основному церемоніальна, але саме він призначає кандидата на посаду прем’єр-міністра.

Теги: Новини політики Чехія Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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