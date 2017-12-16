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Проросійського соратника Медведчука заарештували без права внесення застави

11:42, сьогодні 1167 Читать новость на русском
Проросійського соратника Медведчука заарештували без права внесення застави
Проросійського соратника Медведчука заарештували без права внесення застави / lesik.kharkov.ua

Голові Харківської організації "Український вибір" Віктора Медведчука Андрію Лесику Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання в СІЗО без права внесення застави.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Суд відправив на два місяці у СІЗО без застави – до 6 лютого 2018 року – затриманого в Луганській області екс-депутата Харківської міськради VI-VII скликань Андрія Лесика, повноваження якого були припинені достроково", – заявила прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

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Лесику оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади.

Екс-депутата Харківської міськради від партії "Відродження" Андрія Лесика затримали і доставлений до суду 15 грудня.

До слова, Росія хоче за допомогою обміну заручниками суб’єктивувати бойовиків "Д/ЛНР" – своїх маріонеткових режимів, щоб змусити Україну вести з ними переговори. Та поки Медведчук керує процесами обміну, мало шансів звільнити українських полонених.

Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Харкова Віктор Медведчук
Джерело: 24 Канал
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