Пророцтво "Чорного дзеркала": у США патентують бджіл-роботів

Мережа американських гіпермаркетів Walmart заявила про реєстрацію патенту на новий тип автономних роботів у вигляді бджіл.

Про це пише Science Alert.

Такі бджоли-дрони за допомогою датчиків та камери для виявлення місць посівів, запиляючи таким чином рослини.

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Чому Walmart вирішив взятись за такий проект наразі не зрозуміло. Можливо, компанія планує перейти у сферу сільського господарства і отримати більше контролю над постачанням продовольства.

Нещодавно мережа Walmart анонсувала покращення свого бізнесу з доставки продуктів. Так, у певні місця служба зможе доставляти продовольство протягом 3 годин.

Щоправда, Walmart не перша організація, яка створила робота-бджолу. Проблему із вимиранням бджіл активно вирішують протягом останніх років. Так, дослідники з Гарвардського університету представили перших подібних бджіл ще в 2013 році.

Як відомо, про роботів-бджіл, яких створили для запилення рослин, йдеться у одній із серій популярного британського серіалу "Чорне дзеркало".