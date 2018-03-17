Пророцтво "Чорного дзеркала": у США патентують бджіл-роботів
Мережа американських гіпермаркетів Walmart заявила про реєстрацію патенту на новий тип автономних роботів у вигляді бджіл.
Про це пише Science Alert.
Такі бджоли-дрони за допомогою датчиків та камери для виявлення місць посівів, запиляючи таким чином рослини.
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Чому Walmart вирішив взятись за такий проект наразі не зрозуміло. Можливо, компанія планує перейти у сферу сільського господарства і отримати більше контролю над постачанням продовольства.
Нещодавно мережа Walmart анонсувала покращення свого бізнесу з доставки продуктів. Так, у певні місця служба зможе доставляти продовольство протягом 3 годин.
Щоправда, Walmart не перша організація, яка створила робота-бджолу. Проблему із вимиранням бджіл активно вирішують протягом останніх років. Так, дослідники з Гарвардського університету представили перших подібних бджіл ще в 2013 році.
Як відомо, про роботів-бджіл, яких створили для запилення рослин, йдеться у одній із серій популярного британського серіалу "Чорне дзеркало".
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