З 39-річним молодшим сержантом прийшли попрощатись сотні місцеві мешканців. Також в останню дорогу його проводили багато військових та побратимів з війни.
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Люди принесли синьо-жовті стяги
Люди тримали в руках синьо-жовті стяги, а українські вояки несли портрет Олексія та його нагороди. Поховали полеглого воїна на кладовищі міста Зеленодольськ.
Дивіться фото з церемонії прощання / Фото зі сторінки Гільдії підприємців Апостолівської громади:
Що відомо про Олексія Стрижака
- Олексієві було 39 років, родом – із Криворізького району Дніпропетровщини.
- Воїн був молодшим сержантом, бойовим медиком 1-ої роти, 1-ого батальйону 25-ої окремої повітряно-десантної бригади.
- Спочатку обставини його смерті були невідомі, проте згодом повідомили, що Стрижак загинув під час обстрілу.
- Олексій отримав смертельні осколкові поранення.