Прощання з героєм: в останню путь провели загиблого на Донбасі Олексія Стрижака

У Зеленодольську, що на Дніпропетровщині, 2 жовтня поховали військового Олексія Стрижака. Український воїн загинув на Донбасі 30 вересня під час обстрілу артилерії найманців.

З 39-річним молодшим сержантом прийшли попрощатись сотні місцеві мешканців. Також в останню дорогу його проводили багато військових та побратимів з війни.

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Люди принесли синьо-жовті стяги

Люди тримали в руках синьо-жовті стяги, а українські вояки несли портрет Олексія та його нагороди. Поховали полеглого воїна на кладовищі міста Зеленодольськ.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого героя.

Дивіться фото з церемонії прощання / Фото зі сторінки Гільдії підприємців Апостолівської громади:

Що відомо про Олексія Стрижака