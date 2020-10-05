У Харкові 6 жовтня відбудеться церемонія прощання з загиблими курсантами та офіцерами, які перебували на борту літака Ан-26. Військове судно розбилося 25 вересня неподалік Чугуєва.

Церемонія прощання відбудеться 6 жовтня на площі Свободи. Про це повідомляє "Суспільне".

Важливо Тіла загиблих військових у катастрофі Ан-26 почали віддавати рідним

5 жовтня у Харкові вже відбулася репетиція церемонії прощання. За попередньою інформацією, у церемонії візьмуть участь кілька тисяч військовослужбовців, а також залучать авіацію.

Сама ж церемонія має відбутися 6 жовтня за участю Президента України Володимира Зеленського. Старт запланований на 10:00.



Репетиція церемонії прощання із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 / Фото "Суспільне"



Військовий оркестр на площі Свободи / Фото "Суспільне"