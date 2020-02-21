Прощання з Героями Небесної Сотні: 21 лютого в історії Революції Гідності

21 лютого розлючені люди зібрались на Майдані. Зокрема, аби попрощатись зі загиблими Героями Небесної Сотні, яких напередодні розстріляли силовики.

Цього ж дня до активістів приєдналась львівська міліція.

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Спікер Верховної Ради України Володимир Рибак підписав постанову про засудження насильства. А Віктор Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Олег Тягнибок й Арсеній Яценюк узгодили рішення про врегулювання кризи в Україні.

Майдан освистав позицію та вимагав негайної відставки Януковича. І в результаті під тиском активістів він втік з Межигір'я.

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Хронологія подій Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу