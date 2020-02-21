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      Прощання з Героями Небесної Сотні: 21 лютого в історії Революції Гідності

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      21 лютого розлючені люди зібрались на Майдані. Зокрема, аби попрощатись зі загиблими Героями Небесної Сотні, яких напередодні розстріляли силовики.

      Цього ж дня до активістів приєдналась львівська міліція.

      Зверніть увагу! Ключові дати Євромайдану: хроніка

      Спікер Верховної Ради України Володимир Рибак підписав постанову про засудження насильства. А Віктор Янукович і лідери опозиції Віталій Кличко, Олег Тягнибок й Арсеній Яценюк узгодили рішення про врегулювання кризи в Україні.

      Майдан освистав позицію та вимагав негайної відставки Януковича. І в результаті під тиском активістів він втік з Межигір'я.

      Більше – дивіться у відео.


      Хронологія подій Революції Гідності / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Віктор Янукович Новини Києва Небесна Сотня Революція Гідності Історія
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