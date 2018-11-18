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      Прощання з "Кузнєцовим", поради Путіна Україні, пастка США для Росії: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

      1. Люди на Донбасі, які працюють на окупаційний режим, а також вчителі та медики здогадувались, що замість економічного зростання в "державі" почне діяти терор. Але вони й подумати не могли, що це станеться так швидко.Наступного дня після оголошення переможця "виборів" без вибору влада недореспубліки розіслала керівникам підприємств списки людей, яких наказано звільнити. Формулюють це як "скорочення заради подолання кризи".

      2. Честно говоря, не могу без легкой иронии писать про тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который, по версии России, не имеет аналогов мире. Ведь с ним случилось столько казусов, что серьезно относится к этому боевому кораблю невозможно. А для российского флота и СМИ лучший вариант попросту забыть о крейсере до лучших времен, когда градус токсичности спадет. И, похоже, так и сделают.

      3. "Україна готова адекватно відповідати Росії на її можливі агресивні дії в Чорному та Азовському морях", – заявив міністр оборони Степан Полторак в інтерв'ю одному з телеканалів.  На питання, чи готова Україна відповідати Росії у разі можливих її "гібридних" агресивних дій, профільний міністр сказав наступне: "Точно готові. Ми, звичайно, робимо висновки з того, що відбувається в Азовському морі. А там у нас є можливості для маневру і нарощування зусиль. Росія не є повноправним господарем Чорного моря, тому що там присутні країни Альянсу і є свої інтереси. Думаю, навіть якщо не брати до уваги, що там перебувають країни НАТО, наші можливості набагато більші і адекватно відповідати теж".

      4. Пожизненный президент Московии снова отличился. Умом и сообразительность, как он считает. Вроде, православный человек, должен понимать, что своих желаний нужно бояться в первую очередь. 
      Ибо имеют свойство сбываться. Но совсем не так, как ты себе в голове придумал.

      5. ОПЕК при поддержке России намерен сокращать добычу нефти, чтобы повысить ее цену. Но у США свои козыри в этой игре... Тот факт, что ОПЕК, при поддержке России намерен сокращать добычу нефти, не сильно обрадовал Белый дом, нынешний хозяин которого борется за снижение цен на "черное золото". И президент США Дональд Трамп вполне открыто выступил против этой безумной задумки, заявив, что штаты, ни о каком снижении добычи нефти даже и думать не станут.

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Москва Новини Росії Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі Адмірал Кузнєцов Блоги тижня Публікації ОПЕК
      Джерело: 24 Канал
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