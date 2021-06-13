Хлопець представився Олександром Тараніком. А дівчину, яку він побив, назвав Єлизаветою. Відео з його вибаченнями оприлюднили харківські телеграм-канали

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Вибачення нелюда з Харкова: докладніше

Передусім хлопець попросив вибачення за свій вчинок. Також він звернувся до батьків дівчини.

Хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не мав права взагалі рухати їхню дитину,

– зазначив він.

Крім того, Олександр попросив вибачення "перед всім народом України". Водночас запевнив, що більше таке не повториться в його житті.

"Вибачте мене, будь ласка", – завершив харківський нелюд.

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Зверніть увагу! Раніше у мережі вже оприлюднювали відео, де він просить вибачення. Хоча нелюд і став на коліна, однак його слова пролунали неохоче та з певним гонором. Також є кадри, де він на колінах вибачається перед всіма своїми жертвами. За інформацією з соцмереж, він часто б'є дівчат.

Дивіться відео, як хлопець після побиття на колінах вибачається перед дівчиною

Дивіться ще одне відео вибачень нелюда перед своєю жертвою

Хлопець відгамселив дівчину в Харкові: головне

Інцидент трапився 11 червня, а найбільший розголос отримав наступного дня, коли його почали поширювати в мережі.

На оприлюднених кадрах видно, як група підлітків відпочивають на лавочці. І раптом хлопець налетів на неповнолітню дівчину та почав її гамселити кулаками та ногами.

За словами матері дівчинки, її донька зазнала суттєвих травм, зокрема нападник зламав їй ніс. Зараз потерпіла перебуває вдома, оскільки від госпіталізації родина відмовилася.

Зауважимо, на відео з побиттям можна побачити, що за дівчину ніхто не заступився. Її мати каже, що друзі дуже бояться юнака. Вони з потерпілою були знайомими, а той накинувся на неї, бо підвищила голос.

Зараз зловмисник перебуває у відділку поліції, де надає пояснення. Якщо його вину доведуть, йому максимально може загрожувати до 5 років обмеження волі.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошував, що підліток відповість перед законом і отримає судимість.

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