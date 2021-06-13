Хлопець представився Олександром Тараніком. А дівчину, яку він побив, назвав Єлизаветою. Відео з його вибаченнями оприлюднили харківські телеграм-канали
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Вибачення нелюда з Харкова: докладніше
Передусім хлопець попросив вибачення за свій вчинок. Також він звернувся до батьків дівчини.
Хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не мав права взагалі рухати їхню дитину,
– зазначив він.
Крім того, Олександр попросив вибачення "перед всім народом України". Водночас запевнив, що більше таке не повториться в його житті.
"Вибачте мене, будь ласка", – завершив харківський нелюд.
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Хлопець відгамселив дівчину в Харкові: головне
- Інцидент трапився 11 червня, а найбільший розголос отримав наступного дня, коли його почали поширювати в мережі.
- На оприлюднених кадрах видно, як група підлітків відпочивають на лавочці. І раптом хлопець налетів на неповнолітню дівчину та почав її гамселити кулаками та ногами.
- За словами матері дівчинки, її донька зазнала суттєвих травм, зокрема нападник зламав їй ніс. Зараз потерпіла перебуває вдома, оскільки від госпіталізації родина відмовилася.
- Зауважимо, на відео з побиттям можна побачити, що за дівчину ніхто не заступився. Її мати каже, що друзі дуже бояться юнака. Вони з потерпілою були знайомими, а той накинувся на неї, бо підвищила голос.
- Зараз зловмисник перебуває у відділку поліції, де надає пояснення. Якщо його вину доведуть, йому максимально може загрожувати до 5 років обмеження волі.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошував, що підліток відповість перед законом і отримає судимість.
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