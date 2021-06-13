Прошу вибачення перед народом України: кривдник дівчини з Харкова записав звернення – відео

13 червня 2021 , 03:10
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Джерело:

24 канал

З’явилося ще одне відео з вибаченнями підлітка, який напередодні жорстоко побив дівчину у Харкові. На кадрах його слова вже стали більш щирими, також видно, що він дуже переживає.

Хлопець представився Олександром Тараніком. А дівчину, яку він побив, назвав Єлизаветою. Відео з його вибаченнями оприлюднили харківські телеграм-канали 

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Вибачення нелюда з Харкова: докладніше

Передусім хлопець попросив вибачення за свій вчинок. Також він звернувся до батьків дівчини.

Хочу попросити вибачення перед її батьками за те, що я не мав права взагалі рухати їхню дитину,
– зазначив він.

Крім того, Олександр попросив вибачення "перед всім народом України". Водночас запевнив, що більше таке не повториться в його житті.

"Вибачте мене, будь ласка", – завершив харківський нелюд.

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Зверніть увагу! Раніше у мережі вже оприлюднювали відео, де він просить вибачення. Хоча нелюд і став на коліна, однак його слова пролунали неохоче та з певним гонором. Також є кадри, де він на колінах вибачається перед всіма своїми жертвами. За інформацією з соцмереж, він часто б'є дівчат. 

Дивіться відео, як хлопець після побиття на колінах вибачається перед дівчиною

Дивіться ще одне відео вибачень нелюда перед своєю жертвою

Хлопець відгамселив дівчину в Харкові: головне

  • Інцидент трапився 11 червня, а найбільший розголос отримав наступного дня, коли його почали поширювати в мережі. 
  • На оприлюднених кадрах видно, як група підлітків відпочивають на лавочці. І раптом хлопець налетів на неповнолітню дівчину та почав її гамселити кулаками та ногами.
  • За словами матері дівчинки, її донька зазнала суттєвих травм, зокрема нападник зламав їй ніс. Зараз потерпіла перебуває вдома, оскільки від госпіталізації родина відмовилася.
  • Зауважимо, на відео з побиттям можна побачити, що за дівчину ніхто не заступився. Її мати каже, що друзі дуже бояться юнака. Вони з потерпілою були знайомими, а той накинувся на неї, бо підвищила голос. 
  • Зараз зловмисник перебуває у відділку поліції, де надає пояснення. Якщо його вину доведуть, йому максимально може загрожувати до 5 років обмеження волі.
  • Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко наголошував, що підліток відповість перед законом і отримає судимість. 

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Автор: Андрій Шляхтін