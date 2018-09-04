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Просила Бога і природу про тінь, – Цуренко розповіла про найважчий матч у житті

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Леся Цуренко вперше у кар'єрі пробилась у чвертьфінал US Open
Леся Цуренко вперше у кар'єрі пробилась у чвертьфінал US Open / Getty images

Друга ракетка України Леся Цуренко здобула історичну перемогу в 1/8 фіналу US Open і вперше у кар'єрі пробилась у чвертьфінал цього престижного тенісного турніру.

За місце у чвертьфіналі українка боролась з чешкою Маркетою Вондроушовою.

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На післяматчевій конференції Цуренко зізналась, що ще ніколи не почувала себе так погано на корті. Цей поєдинок вона вже назвала найважчим у своєму житті.

Найгірше для мене було те, що я не могла контролювати свого тіла, тому починала помилятись. В якийсь момент навіть подумала, що це вже кінець для мене на сьогодні, але на початку другого сету я відчула щось схоже на легенький вітерець, а потім я побачила тінь і подумала: "Добре, я спробую". Я дала сама собі надію,
– розповіла Леся Цуренко.

У першому сеті українка взяла медичний тайм-аут і фізіотерапевти навіть пропонували їй припинити гру, проте тенісистка вирішила продовжити.

Леся Цуренко теніс US Open
У першому сеті Цуренко навіть довелось взяти медичний тайм-аут//Getty images

Цуренко розповіла, що в певний момент навіть відчула невелике запаморочення, хоча не могла зрозуміти, з чим пов’язане таке її погане самопочуття, адже раніше доводилось грати за ще спекотнішої погоди.

Було дуже спекотно. І я просто молила Бога, природу, не знаю кого, щоб тінь насувалася швидше,
– сказала українка у післяматчевому флеш-інтерв’ю.

Від спеки страждала і суперниця Цуренко.

теніс Цуренко Вондроушова
Під час матчу суперниця Цуренко Вондроушова теж скаржилась на погане самопочуття//Getty images

Як тільки на корт зайшла тінь, це одразу позначилось на грі української тенісистки. Їй таки вдалось вирвати перемогу: 6-7(3), 7-5, 6-2.

У чвертьфіналі US Open 4 вересня українка, яка на сьогодні посідає 36-те місце у світовому рейтингу, зустрінеться з 19-ю ракеткою світу японкою Наомі Осакою. Цуренко розповіла, що дуже сподівається, що під час цього поєдинку буде прохолодніше.

Дивіться відео прес-конференції Лесі Цуренко після виходу у чвертьфінал US Open 2018:

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Теги: Спорт Новини України Новини США Теніс
Джерело: 24 Канал
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