Просіть милостиню: що порадили в РПЦ росіянам, які втратили роботу через коронавірус
Пандемія коронавірусу завдала удару по економіці. Люди втрачають роботу та залишаються без коштів для існування. Росіянам в такому випадку порадили просити милостиню.
Відповідну ідею озвучив настоятель храму святителя Митрофана Воронезького в Москві, протоієрей Дмитро Смірнов в ефірі православного телеканалу "Союз". Коли зайшла мова про гроші та їх збереження, він назвав грошолюбство ідолопоклонством. Та коли йому заявили, що чимало росіян не відмовилися б мати збереження, особливо після того, як втратили роботу, священник запропонував їм просити милостиню.
"А можна і милостиньку попросити. Не 800 доларів до наступного місяця, а крупи жменьку. Людина зглянеться і скаже: зараз я тобі винесу", – запропонував Смірнов.
За його словами, фінансові проблеми росіян, які втратили роботу і залишилися без заощаджень надумані – це "біси страшні картинки малюють".
Читайте також У Києво-Печерській лаврі – ще 2 випадки коронавірусу: там помер чернець з Почаєва
Він, до слова, голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Російської православної церкви.
Інші скандальні висловлювання протоієрея Дмитра Смірнова
- Він запропонував російським атеїстам здійснити самогубство, адже їхнє життя беззмістовне.
- Заявив, що дівчаткам немає сенсу ходити до школи. Мовляв, нехай вони краще сидять вдома і вчаться доглядати дітей. За словами протоієрея, дівчата у школі можуть навчитися лише заздрити, ображати інших і хамити вчителям.
- Назвав жінок в цивільному шлюбі "безкоштовними повіями". На думку священника, у цивільному шлюбі жінка просто "безкоштовно надає послуги" і за справжніх дружин їх ніхто не вважає.
Читайте також
-
В Україну йдуть сильні заморозки: де і коли буде найхолоднішесьогодні , 09:41
-
Коли Верховна Рада зможе повернутись до звичайного режиму роботи: прогноз Разумковасьогодні , 09:36
-
Коронавірус з нами надовго: що буде після 24 квітнясьогодні , 10:00
-
У США пронісся потужний торнадо: загинули 30 людей – фото, відеосьогодні , 08:45
-
Пожежа в Чорнобильській зоні 1986 – 2020: вражаючі фотосьогодні , 12:52
-
Шкідливі поради від Коломойськогосьогодні , 12:30