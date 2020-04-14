Просіть милостиню: що порадили в РПЦ росіянам, які втратили роботу через коронавірус

Пандемія коронавірусу завдала удару по економіці. Люди втрачають роботу та залишаються без коштів для існування. Росіянам в такому випадку порадили просити милостиню.

Відповідну ідею озвучив настоятель храму святителя Митрофана Воронезького в Москві, протоієрей Дмитро Смірнов в ефірі православного телеканалу "Союз". Коли зайшла мова про гроші та їх збереження, він назвав грошолюбство ідолопоклонством. Та коли йому заявили, що чимало росіян не відмовилися б мати збереження, особливо після того, як втратили роботу, священник запропонував їм просити милостиню.

"А можна і милостиньку попросити. Не 800 доларів до наступного місяця, а крупи жменьку. Людина зглянеться і скаже: зараз я тобі винесу", – запропонував Смірнов.

За його словами, фінансові проблеми росіян, які втратили роботу і залишилися без заощаджень надумані – це "біси страшні картинки малюють".

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Він, до слова, голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Російської православної церкви.

Інші скандальні висловлювання протоієрея Дмитра Смірнова

Він запропонував російським атеїстам здійснити самогубство, адже їхнє життя беззмістовне.

Заявив, що дівчаткам немає сенсу ходити до школи. Мовляв, нехай вони краще сидять вдома і вчаться доглядати дітей. За словами протоієрея, дівчата у школі можуть навчитися лише заздрити, ображати інших і хамити вчителям.