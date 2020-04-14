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      Просіть милостиню: що порадили в РПЦ росіянам, які втратили роботу через коронавірус

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      Протоієрей Дмитро Смірнов / Лента

      Пандемія коронавірусу завдала удару по економіці. Люди втрачають роботу та залишаються без коштів для існування. Росіянам в такому випадку порадили просити милостиню.

      Відповідну ідею озвучив настоятель храму святителя Митрофана Воронезького в Москві, протоієрей Дмитро Смірнов в ефірі православного телеканалу "Союз". Коли зайшла мова про гроші та їх збереження, він назвав грошолюбство ідолопоклонством. Та коли йому заявили, що чимало росіян не відмовилися б мати збереження, особливо після того, як втратили роботу, священник запропонував їм просити милостиню.

      "А можна і милостиньку попросити. Не 800 доларів до наступного місяця, а крупи жменьку. Людина зглянеться і скаже: зараз я тобі винесу", – запропонував Смірнов.

      За його словами, фінансові проблеми росіян, які втратили роботу і залишилися без заощаджень надумані – це "біси страшні картинки малюють".

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      Він, до слова, голова Патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства Російської православної церкви.

      Інші скандальні висловлювання протоієрея Дмитра Смірнова

      • Він запропонував російським атеїстам здійснити самогубство, адже їхнє життя беззмістовне.
      • Заявив, що дівчаткам немає сенсу ходити до школи. Мовляв, нехай вони краще сидять вдома і вчаться доглядати дітей. За словами протоієрея, дівчата у школі можуть навчитися лише заздрити, ображати інших і хамити вчителям.
      • Назвав жінок в цивільному шлюбі "безкоштовними повіями". На думку священника, у цивільному шлюбі жінка просто "безкоштовно надає послуги" і за справжніх дружин їх ніхто не вважає.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії РПЦ
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