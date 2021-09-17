За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.
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У поліції розповіли, що підприємець вистрілив собі у голову з помпової рушниці. Зброя була офіційно зареєстрована на загиблого.
Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони збирають докази та опитують свідків.
Загибель Привалова: головне
- Привалов володів у Харкові 2 закладами громадського харчування. Він обрав цей вид бізнесу, оскільки любив готувати та створювати авторські рецепти.
- За даними ЗМІ, бізнесмен мав заборгованість за оренду. Мовиться про заклад Bono. Привалов начебто мав конфлікт із власницею приміщення.
- Бізнесмен застрелився 17 вересня.
- На місце події відразу прибули правоохоронці. Територію навколо закладу обгородили.
- На своєму сайті Привалов розповідав, що є багатодітним батьком. А також – архітектором, ресторатором, художником, меломаном та автолюбителем.