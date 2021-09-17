За даними правоохоронців, у помешканні чоловік залишив передсмертну записку. У ній він просить вибачення за скоєне.

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У поліції розповіли, що підприємець вистрілив собі у голову з помпової рушниці. Зброя була офіційно зареєстрована на загиблого.

Наразі на місці події працюють правоохоронці. Вони збирають докази та опитують свідків.

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