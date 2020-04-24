Просив спростувати, що причетний до корупційних схем: суддя подав позов на ТРК "Люкс" і програв

Голові Київського райсуду Одеси Сергію Чванкіну не сподобалась новина з заголовком "У Києві активісти пікетують проти судді, який ймовірно причетний до корупційних схем". Тож він подав до суду на ТРК "Люкс" і просив спростувати згадану в новині інформацію про те, що він є перевертенем в мантії, причетним до корупційних схем. Про це стверджували пікетувальники, які дали коментарі журналістам.

Також мітингарі заявили, що суддя раніше приймав неправомірні рішення, а тепер підкупив членів Кваліфікаційної комісії суддів щоб, залишитись на посаді. Про це у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть тижня" розповіла на 24 каналі виконавча директорка "Фундації DEJURE" Ірина Шиба.

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Вона зазначила, що судді Галицького районного суду міста Львова, які розглядали позов у першій інстанції, вирішили задовільнити позов. Але в апеляції з ними не погодились.

Судді Мікуш, Приколота та Савуляк вирішили, що журналісти діяли в межах закону. Вони лише посилались на оціночні судження активістів, а така інформація спростуванню не підлягає. А як інакше журналістам було пояснити, чому люди вийшли на протест?

– переповіла Ірина Шиба.

За її словами, судді також звернули увагу, що перебування особи на посаді, пов'язаній зі здійсненням функцій держави, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й додаткові обтяження.

"Публічний характер як самих органів – суб'єктів владних повноважень – так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку її авторитету у суспільстві. Публічні особи мають бути відкриті для суворої критики і пильного нагляду громадськості, й межа допустимої критики щодо такої особи є значно ширшою", – пояснила виконавча директорка "Фундації DEJURE".

Тож премію "Честь тижня" отримують судді Львівського апеляційного суду Юлія Мікуш, Тетяна Приколота та Роман Савуляк. Попри впливовість Сергія Чванкіна в суддівських колах та зв'язки з Сергієм Ківаловим, судді розглянули справу щодо нього неупереджено.



Судді, які отримали нагороду "Честь тижня" / Скриншот

Лауреатів премії та антипремії визначає громадська організація "Фундація DEJURE", яка моніторить перебіг судової реформи й добивається очищення суддівських лав.

Дивіться відео "Честь і НЕчесть тижня" за 24 квітня 2020