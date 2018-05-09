Прославляння Путіна та "георгіївські стрічки": в Одесі пройшла акція "Безсмертний полк"

У середу, 9 травня, в Одесі на Алеї Слави відбулася акція "Безсмертний полк", близько тисячі учасників якої тримали у руках одеські прапори та портрети учасників Другої світової війни. Не обійшлося без провокацій тож поліції довелося затримати кількох людей.

Про це повідомляє "Думская".

Зазначається, що серед портретів, які тримали у руках учасники акції, було навіть зображення Григорія Кваснюка – скандально відомого проросійського телеведучого, який помер у 2017 році.

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Деякі учасники акції скандували "Донбас, ми з тобою", "Одеса – місто-герой", "Одеса – російське місто" та навіть "Слава президенту Путіну". Відтак, одного з тих людей, які вигукували такі про вокативні фрази, затримала поліція.

Загалом під час акції правоохоронці затримали 5 людей: 2 – за хуліганство (в тому числі вигуки про Путіна і Донбас), 2 – за заборонені в Україні "георгіївські стрічки", ще 1 затриманою людиною виявився активіст патріотичної організації, який застосував проти опонента газовий балончик. Усіх затриманих було доставлено у Приморський відділ поліції.

Дивіться відео з Одеси 9 травня, де люди прославляли Путіна:

Зазначимо, що в Одесі на площі 10 Квітня правоохоронці зупинили автомобіль BMW з радянським прапором і написом "На Берлін!".

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Так, авто з намальованим танком Т-34, а також "георгіївською стрічкою" деякий час їздило по згаданій площі, де відбувалися заходи, присвячені 73-й річниці перемоги над нацизмом.

Автомобіль мав одеську реєстрацію і номерний знак PATRON. На авто звернули увагу поліцейські і після недовгого переслідування зупинили. Власника доставили у відділ поліції для розгляду.