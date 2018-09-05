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Прослуховування журналістки "Схем": як відреагували депутати на резонансну новину

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Група депутатів з міжфракційного об’єднання "ЄвроОптимісти" звернулася до Генпрокуратури та просять про негайну особисту зустріч з прокурором, аби той пояснив їм, чому одного з головних журналістів-розслідувачів країни Наталію Седлецьку прослуховували 17 місяців.

Про це розповіла кореспондентка 24 каналу у прямому ефірі.

Читайте також: Доступ ГПУ до телефону журналістки "Схем": Луценко запропонував Седлецькій зустрітися

Депутати Верховної Ради обурилися дозволом ГПУ на прослуховування телефонів журналістів програми "Схеми" Наталії Седлецької. Вони вважають такі дії неприпустимими.

З моєї точки зору, це рішення суперечить міжнародним стандартам і принципам у сфері свободи слова. Адже журналіст має право зберігати свої джерела. Це безпосередньо намагання знайти щось на "території" журналіста, щоб мати їх на гачку,
– зазначила депутатка від БПП Світлана Заліщук.

"Мета є інша, яка не пов’язана зі слідством – встановити місцеперебування та коло спілкування журналістки. Це ніяк не відноситься до слідства і така практика неприпустима", – сказав депутат від БПП Павло Різаненко.

Варто зазначити, що навіть депутати, які підписали звернення до Генпрокурора і мають з ним зустрітися, не до кінця розуміють ситуацію. Адже частина із них говорить, що закон про інформацію дозволяє журналісту не відкривати слідству своїх інформаторів, а інша частина вважає, що якщо йдеться про кримінальне провадження, то журналіст зобов’язаний розкривати дані.

Законодавство чітко каже, що по всім злочинам свідки повинні співпрацювати зі слідством,
– додав депутат Різаненко.

За словами членкині комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольги Червакової, журналістка програми «Схем»» має розкрити свої джерела перед судом, але перед слідством вона не зобов’язана це робити.

Зазначимо, що цю ситуацію розглянуть і на Профільному комітеті свободи слова. Коли це точно буде невідомо. Але туди повинні запросити і саму журналістку Наталію Седлецьку.

Нагадаємо,  27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу ГПУ дав дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону керівниці програми журналістських розслідувань "Схеми". В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків та смс-повідомлень журналістки Наталії Седлецької протягом 17 місяців.

Теги: Новини України Новини політики журналісти Верховна Рада ГПУ ЗМІ Скандал Розслідування
Джерело: 24 канал
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