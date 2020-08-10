У будинку журналіста-розслідувача "Схем" Михайла Ткача поліція знайшла 3 підозрілі отвори у стелі. За його словами, оглядову групу довелось вмовляти, аби та якісно перевірила будинок.

У тому місці, де виявили підозрілий отвір, розташоване горище. На підлозі горища, де була дірка, слідчі знайшли пляму з білого матеріалу. Її колір візуально відрізняється від решти покриття та виглядає свіжішим, інформують Схеми.

Важливо: Після зауважень ЗМІ поліція повернула повідомлення про прослушку Ткача

Як відбувався огляд будинку

За словами Ткача, групу, яка перевіряла будинок, буквально довелось вмовляти подивитись, що під цим шаром. До того ж слідчі не мали технічного оснащення.

Добре, щоб була хоч викрутка, вона таки стала в нагоді. Нею слідчий "розколупав" цей білий матеріал, і побачив там отвір. Діаметр десь сантиметр в ширину, з чіткими межами. З нього слідчий дістав шматок вати. Туди він і опускав то гілочку, то підручну проволоку,

– йдеться у повідомленні Схем.

Після цього поліція оголосила про завершення огляду. Однак, за наполягання адвоката, таки зняла весь шар покриття. Тоді побачили не 1, а 3 отвори.

За повідомленням журналістів, слідчі поїхали о 18:00, відтоді на наявність прослуховувальної техніки будинок ніхто не перевіряв.

Нацполіція за дві доби не знайшла технічних можливостей для перевірки цих отворів і підтвердження або спростування фактів прослуховування або підготовки до прослуховування,

– написав Михайло Ткач.

Прослуховування журналіста Михайла Ткача: коротко