Проспекту Жукова у Харкові не буде: суд виніс рішення на користь активістів, а не Кернеса

Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

Адвокат Ігор Черняк на своїй фейсбук-сторінці уточнив, що суд таким чином "виправив процесуальні порушення суду першої інстанції".

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Він подякував суддям та активістам, які підтримували адвокатів у боротьбі за перейменування проспекту Жукова.

Які скандали через перейменування були у Харкові?

19 червня Харківська міська рада на чолі з Геннадієм Кернесом підтримала петицію та проголосувала за повернення назви проспекту і радянського маршала Жукова .

. Його у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

Громадські активісти виступали проти такого рішення. Більше того, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію, який забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим.

Харківський окружний адміністративний суд 10 вересня визнав рішення Харківської міськради незаконним, його можуть оскаржити впродовж 30 днів.

Відзначимо, що 2 червня під час пікету об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. У межах акції протесту частина активістів вирушили до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити.

Кернес обізвав руйнівників радянського монумента покидьками суспільства та пообіцяв відновити пам’ятник .

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Повалений пам'ятник Жукову у Харкові

Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.



Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".





Маршал Георгій Жуков



Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.



Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.