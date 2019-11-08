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      Проспекту Жукова у Харкові не буде: суд виніс рішення на користь активістів, а не Кернеса

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      Проспекту Жукова у Харкові не буде
      Проспекту Жукова у Харкові не буде / kp.ua

      Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені радянського маршала Жукова.

      Адвокат Ігор Черняк на своїй фейсбук-сторінці уточнив, що суд таким чином "виправив процесуальні порушення суду першої інстанції".

      Читайте також: Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за перейменування проспекту на маршала Жукова

      Він подякував суддям та активістам, які підтримували адвокатів у боротьбі за перейменування проспекту Жукова.

      Які скандали через перейменування були у Харкові?

      • 19 червня Харківська міська рада на чолі з Геннадієм Кернесом підтримала петицію та проголосувала за повернення назви проспекту і радянського маршала Жукова.
      • Його у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.
      • Громадські активісти виступали проти такого рішення. Більше того, перейменування проспекту – це порушення закону. З 2015 року в Україні діє закон про декомунізацію, який забороняє радянську символіку та засуджує комуністичний режим.
      • Харківський окружний адміністративний суд 10 вересня визнав рішення Харківської міськради незаконним, його можуть оскаржити впродовж 30 днів.

      Відзначимо, що 2 червня під час пікету об'єднавчого з'їзду партії "Довіряй ділам" міських голів Харкова та Одеси Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. У межах акції протесту частина активістів вирушили до пам'ятника радянському маршалу Георгієві Жукову і взялася його зносити.

      Кернес обізвав руйнівників радянського монумента покидьками суспільства та пообіцяв відновити пам’ятник.

      Цікаво: Чому Харків "поклав на лопатки" маршала Жукова: пояснення В'ятровича


      Повалений пам'ятник Жукову у Харкові 

      Хто такий маршал Жуков?Радянський полководець і державний діяч, чотириразовий Герой Радянського Союзу. Протягом Другої світової війни командував військами Київського особливого військового округу, Генеральним штабом, 1-м Білоруським фронтом тощо.

      Однак його особистість – дуже неоднозначна. На переконання багатьох експертів, радянський полководець не цінував життя своїх солдатів. Про нього пишуть історики: "Жуков ніколи не поведе армію в бій, якщо в нього людей не в 5 разів більше, ніж у противника".


      Маршал Георгій Жуков

      Жуков також очолив військові навчання Радянської армії із застосуванням на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) з використанням ядерної зброї. Вони відбулись 14 вересня 1954 року і мають страшні наслідки.

      Так, з 45 тисяч задіяних військових до 2013 року в живих залишилося трохи більше 2 тисяч. Половина з них офіційно визнані інвалідами першої та другої групи, у 74,5% – хвороби серцево-судинної системи, ще у 20,5 % — хвороби органів травлення, у 4,5% — злоякісні новоутворення і хвороби крові. Також постраждало близько 10 тисяч цивільного населення з найближчих населених пунктів. Відомості про навчання засекречені.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Декомунізація Новини Харкова Геннадій Кернес
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