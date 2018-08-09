Прості поради, що допоможуть Вам схуднути

Намагаючись побороти зайву вагу, люди здебільшого оголошують справжнісіньку війну. Щоправда, більшість експертів переконують, що схуднути без лишніх надзусиль реально. Пропонуємо Вашій увазі кілька простих правил, які допоможуть домогтися успіхів у цій справі.

Як підкреслює ресурс 7MedNews, головне – це налаштувати себе морально у позитивному ключі, а також кілька невеликих хитрощів, яких слід дотримуватися.

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Так, перш за все, варто казати "ні" дієтам. На переконання фахівців, вони, здавалось б, гарантують швидке схуднення, але насправді лише шкодять організму.

"Скинуті таким чином кілограми потім повертаються до вас з подвійною кількістю. Також неправильне харчування призведе до гормонального збою, розладу метаболізму та дефіциту мікроелементів. Це може викликати й депресію, а адже багато людей зазвичай її заїдають", – мовиться у матеріалі.

Крім того, рекомендують експерти, слід забути про підрахунок калорій, оскільки для кожної людини така норма є індивідуальною, її може підрахувати лише досвідчений дієтолог.

Варто не забувати і про споживання великої кількості води: це стане запорукою швидкого метаболізму та здорового організму, а також допоможе Вам здобути стрункість.

"Висинайтеся. Сон сприяє виробленню гормонів греліну та лептину, які тримають під контролем почуття ситості. Якщо порушити дисбаланс в них, то це призведе до набору зайвої ваги. Хороший сон ефективно бореться зі стресами, що уповільнюють метаболізм в організмі", – підкреслює видання.

Також людям, що хочуть схуднути, необхідно їсти побільше білків і клітковини – білок надовго збереже відчуття ситості, бобові, нешліфовані крупи та зерно, неочищені овочі, зокрема, позбавляють організм токсинів і покращують процес травлення.

Якщо хочете скинути зайві кілограми, забудьте і про будь-який алкоголь, навіть у маленькій кількості, оскільки він сприяє вироблення зайвого накопичення жирів, підсилює апетит і у п'яному стані складніше себе контролювати, тому ви можете з'їсти щось заборонене.

Ще рекомендують фахівці пити більше кави, оскільки кофеїн є прекрасним пригнічувачем апетиту та дає достатньо енергії, потрібної для активного способу життя. Щоправда, каву потрібно споживати помірно, особливо напої на кшталт латте або капучино, тому віддавайте перевагу звичайній чорній каві.

"Їжте з посуду маленького діаметру синього відтінку. Дослідники відзначають, що колір посуду прямо впливає на ваш апетит. Теплі відтінки сприяють розпалюванню апетиту, а холодна навпаки. Розмір посуду теж має значення: на великий посуд завжди хочеться покласти більше їжі, ніж на маленький", – підсумовують дієтологи.

Нагадаємо, на переконання багатьох фахівців, якщо Ви сидите на дієті, то потрібно дотримуватися особливого раціону та виконувати фізичні навантаження, але є деякі продукти, які справді можна їсти, хоча вони вважалися забороненими.