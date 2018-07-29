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Прості правила харчування, які допоможуть травленню

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Прості правила харчування, які допоможуть травленню
Прості правила харчування, які допоможуть травленню / stopkilo.net

Їсти здорову корисну їжу – недостатньо. Варто знати, коли найкраще споживати фрукти та ягоди. Тоді не буде збоїв у роботі шлунку.

Про це написала дієтолог Тіана Фіалкова на своїй сторінці у Facebook.

1. Фрукти і ягоди варто їсти в першій половині дня – до 12:00. Тоді вони допомагатимуть травленню, а не порушуватимуть його.

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2. Також важливо їсти фрукти окремим прийомом їжі або як аперитив перед основним прийомом їжі – за 20-40 хвилин.

3. Всі фрукти і ягоди чудово поєднуються із зеленню, зеленою гречкою, зернятами льону і чіа.

4. Не варто їсти фрукти і ягоди з іншими кашами.

5. Яблука та майже всі ягоди чудово поєднуються в салатах з такими свіжими овочами, як капуста, морква і буряк. А от з гарбузом їх можна їсти у будь-яких приготованих варіантах.

6. Краще не поєднуйте в смузі, салатах чи одному прийомі їжі цитрусові, журавлину, банани та сухофрукти.

7. Не вживайте дуже багато фруктів і ягід, які активно бродять. Навіть через 2 години після основного прийому їжі вони можуть спровокувати здуття і нетравлення. Це, зокрема, груша, виноград та диня.

8. Протягом дня можна їсти 2-3 порції фруктів чи ягід.

Наприклад, одна порція може містити
• 2 яблука, персик, нектарин, ківі.
• 4 сливи, 4 абрикоси чи 4 штучки інжиру.
• 2 жмені ягід (приблизно 100-150 грамів).
• 1/3 манго чи папаї.
• 1/4 кавуна, 1/5 дині.
• 1 банан.
• 1 штука цитрусових (краще їсти як аперитив до їжі).

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Поради Шлунково-кишковий тракт
Джерело: 24 Канал
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