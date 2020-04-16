Проститутки і свині: помічник нардепа обізвав жінок, які перебувають на обсервації – відео
Помічник народного депутата-мажоритарника Олександра Ковальова – Сергій Чобітько назвав жінок з обсервації проститутками і невдячними свинями. Зокрема, йому не сподобалось, що люди вимагають кращих умов у будинках для обсервації.
Хлопець, який перебуває на обсервації та оприлюднив відео, стверджує, що йому погрожують з вимогою видалити скандальний ролик. Про це повідомляє телеграм-канал Teza.
Актуально Скільки людей перебувають на обсервації в Україні
Що цьому передувало
- Близько сотні українців, які повернулися нещодавно з ОАЕ зараз живуть на обсервації в санаторії містечка Ворзель, що під Києвом. Вони скаржаться на погані умови перебування. За їхніми словами, у санаторії холодно, бігають комахи, нічим підігріти воду.
- Вчора до них приїхали представники влади, щоб послухати скарги людей. Це були чиновники Київської ОДА та народний депутат Олександр Ковальов з помічниками.
- Чиновники не лише не допомогли людям з обсервації, а ще й затіяли суперечку з ними. На думку депутата і його соратників, люди забагато хочуть і не цінують те, що для них зробили.
- Один із помічників нардепа Сергій Чобітько обізвав жінок проститутками і невдячними свинями.
За інформацією телеграм-каналу Teza, Чобітько – колишній десантник, який не приховує проросійських поглядів та часто йде на конфлікти.
Чобітько обізвав жінок з обсервації проститутками: дивіться відео
Зазначимо, в Україні немає спеціальних обсерваторів. На час пандемії ними стають дві категорії об'єктів:
- приватні готелі та санаторії, які пройшли відповідну атестацію і визначені розпорядженням головою ОДА;
- комунальні та державні лікарні, диспансери та гуртожитки.
Зверніть увагу! 29 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.
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