Простий рецепт домашнього квасу з хліба
Якщо ви любите пити квас, то варта спробувати зробити його самотужки, адже це смачно і зовсім нескладно.
Смачний освіжаючий напій можна легко приготувати з хліба в домашніх умовах.
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Домашній квас
Інгредієнти:
500 грам житнього хліба
100 грам цукру
4 літри води.
Рецепт приготування домашнього квасу з хліба
1. Наріжте цілий хліб великими шматочками і викладіть на дно банки. Насипте 50 грам цукру і влийте 2 літри теплої води. Накрийте горлечко банки марлею, складеною в кілька разів, і зав'яжіть. Залиште в теплому місці на 2 дня.
2. Потім злийте рідину, що вийшла. Додайте в банку цукор, скибочку хліба і воду. Обв'яжіть горлечко банки марлею і знову залиште її в теплому місці на добу. Процідіть готовий квас.
З решти закваски в такий спосіб можете приготувати квас ще декілька разів.