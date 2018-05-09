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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Простий рецепт домашнього квасу з хліба

2568 Читать новость на русском
Домашній квас
Домашній квас / Фото з відкритих джерел

Якщо ви любите пити квас, то варта спробувати зробити його самотужки, адже це смачно і зовсім нескладно.

Смачний освіжаючий напій можна легко приготувати з хліба в домашніх умовах.

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Домашній квас

Інгредієнти:

500 грам житнього хліба

100 грам цукру

4 літри води.

Рецепт приготування домашнього квасу з хліба

1. Наріжте цілий хліб великими шматочками і викладіть на дно банки. Насипте 50 грам цукру і влийте 2 літри теплої води. Накрийте горлечко банки марлею, складеною в кілька разів, і зав'яжіть. Залиште в теплому місці на 2 дня.

2. Потім злийте рідину, що вийшла. Додайте в банку цукор, скибочку хліба і воду. Обв'яжіть горлечко банки марлею і знову залиште її в теплому місці на добу. Процідіть готовий квас.

З решти закваски в такий спосіб можете приготувати квас ще декілька разів.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Lifehacker
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