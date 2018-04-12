Простий спосіб перевірки APK-додатків на вірусну загрозу до інсталяції

Популярний онлайн-сканер шкідливих програм та посилань VirusTotal представив віртуальну пісочницю (безпечне середовище для виконання програм) Droidy. Ця програма допоможе перевірити ваш Android-пристрій на вірусну активність.

Про це повідомляє AndroidInsider.ru.

Droidy дозволяє ще до встановлення APK-файлу виявити його можливості здійснення дзвінків, відправки СМС, активації служб геолокації та майнінгу. Зайти на сервіс можна за посиланням.

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Середовище працює в складі стандартного онлайн-сканера, який дозволяє виконувати вірусну перевірку файлів до 128 Мбайт. Як правило, більшість інсталяційних файлів не перевищують максимальний обсяг, встановлений розробниками сервісу. При перевірці URL-адреси це обмеження і зовсім не має значення.

VirusTotal знадобиться користувачам, які віддають перевагу безкоштовному завантаженні платних додатків у вигляді APK-файлів зі сторонніх джерел. Інсталяція програмного забезпечення, знайденого поза офіційним каталогом, пов'язана з ризиком зараження пристрою. Відомі випадки, коли творці таких додатків використовували потужності ґаджетів своїх жертв для майнінгу криптовалюти, виснажуючи тим самим їх ресурс.