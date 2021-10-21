Просто посеред осені Кривий Ріг накрила пилова буря

21 жовтня 2021 , 17:52
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Джерело:

Державна екологічна інспекція

У Кривому Розі помітили пилову бурю, яка може бути небезпечною для людей. Зокрема 20 жовтня зафіксували перевищення норм пилу в повітрі.

У відомстві запевнили, що ситуацію ускладнюють гірничодобувні підприємства та кар'єри. Про це розповів голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

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У Кривому Розі зафіксували пилову бурю

Мальований пояснив, що 20 жовтня вміст пилу в повітрі становив від 0,2 до майже 0,4 міліграма на метр кубічний при нормі – 0,15. Посадовець пояснив, що:

  • відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту;
  • сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території. 

У повітря потрапляють небезпечні сполуки, які небезпечні для людей

У місті пилова буря посилюється великою кількістю гірничодобувних підприємств та кар'єрів.

Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей, 
– пояснив Мальований.

У відомстві розповіли, як убезпечити себе від наслідків бурі. Зокрема потрібно:

  • зменшити час пересування містом;
  • на вулиці захищати обличчя тканинною пов'язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;
  • увімкнути зволожувачі повітря, робити вологе прибирання кілька разів на день;
  • для людей із захворюваннями дихальних шляхів – мати під рукою ліки, інгалятори.

Останні пилові бурі в Україні: що відомо

  • 21 – 22 червня у кількох регіонах України пронеслася пилова буря. "Пилова хмара" простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини.
  • 22 червня завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух пояснила, що пилова буря найімовірніше "прийшла" з регіону Каспійського моря, тобто з Казахстану.
  • У серпні у Києві та ближніх містечках також вирувала пилова буря. Там здійнявся шквальний вітер і почалася сильна гроза. У столиці вітер підняв у повітря пісок і сміття.
Автор: Діана Квасневська