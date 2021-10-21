Просто посеред осені Кривий Ріг накрила пилова буря

У Кривому Розі помітили пилову бурю, яка може бути небезпечною для людей. Зокрема 20 жовтня зафіксували перевищення норм пилу в повітрі.

У відомстві запевнили, що ситуацію ускладнюють гірничодобувні підприємства та кар'єри. Про це розповів голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований.

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У Кривому Розі зафіксували пилову бурю

Мальований пояснив, що 20 жовтня вміст пилу в повітрі становив від 0,2 до майже 0,4 міліграма на метр кубічний при нормі – 0,15. Посадовець пояснив, що:

відсутність опадів спричиняє пересушення ґрунту;

сильний вітер здіймає верхній шар землі, що призводить до запилення повітря на великій території.

У повітря потрапляють небезпечні сполуки, які небезпечні для людей

У місті пилова буря посилюється великою кількістю гірничодобувних підприємств та кар'єрів.

Внаслідок сильного вітру небезпечні сполуки та дрібнодисперсні частки з територій промислових об'єктів потрапляють у повітря. Це становить загрозу для здоров'я людей,

– пояснив Мальований.

У відомстві розповіли, як убезпечити себе від наслідків бурі. Зокрема потрібно:

зменшити час пересування містом;

на вулиці захищати обличчя тканинною пов'язкою або маскою, за можливості вдягти окуляри;

увімкнути зволожувачі повітря, робити вологе прибирання кілька разів на день;

для людей із захворюваннями дихальних шляхів – мати під рукою ліки, інгалятори.

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