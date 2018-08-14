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Просто і зрозуміло: 12 правил здорового життя від дієтолога

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Перш за все варто радіти життю
Перш за все варто радіти життю / Unsplash

Лікар-дієтолог Оксана Скиталінська поділилася простими та дієвими правилами, які допоможуть не знищувати здоров’я.

Поради експерт виклала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Скиталінської, правил здорового життя мало, але для більшості людей вони нездійсненні.

Правила здорового життя:

  1. Харчуватися звичайними, мінімально переробленими продуктами, які ми можемо ідентифікувати.
  2. Харчуватися різноманітно і різнокольорово з усіма відтінками.
  3. Їсти свіжо, хрумко, з природніми кислинками, гірчинками і цукринками.
  4. Обмежувати себе час від часу в калоріях: пропустивши прийом їжі, або провівши день на воді (для повністю здорових).
  5. Не смажити, не грілити і не запікати у фользі, лише відварювати та запікати в склі.
  6. Не жувати весь день, а лише три рази (не стосується хворих та ослаблених).
  7. Використовувати блендер та морозилку за призначенням (овочі, фрукти, ягоди).
  8. Пити стільки, скільки хочеться (для цього є відчуття спраги), а не заливати в себе силоміць пів відра.. Запивати їжу, якщо хочеться.
  9. Рухатись багато і по-різному: йога для початківців і просунутих, ходьб і біг, ходьба сходами, стрибки, присідання, бьорпі, підтягування, плавання, танці або лікувальна фізультура для тих, кому потрібно відновитися. Майже всю світлу частину дня ми маємо рухатись.
  10. Не курити. Димові чи електронні – зло більше чи менше все одно залишається злом.
  11. Спати багато, мінімум 7, максимум 9 годин. Вночі в максимальній темряві і вдень, 15 – 20 хвилин, якщо є можливість. Сон лікує, відновлює і омолоджує.
  12. Радіти життю: хочеш поспати в неділю в день – поспи, повалятися – поваляйся, почитати – почитай те, що хочеться, а не те, що треба.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Психологія
Джерело: 24 канал
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