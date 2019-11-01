Просто повірте: Гончарук вразив аргументом про економічне зростання у 40%

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук висловив переконання, що Україна цілком може досягти економічного зростання на рівні 5%, 7% і навіть 10%. І це попри те, що, за його словами, нині країна у жахливому стані з розваленою інфраструктурою, держпідприємствами-боржниками і купою корупціонерів.

У такій ситуації найголовніше, що має зробити влада – це повернути довіру до держави, наголосив Олексій Гончарук в ефірі проєкту "Право на владу".

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"Все починається з мрії. Я розумію, що є багато скептиків, які втомилися, думають, що у нас нічого не вийде. Я хочу таким людям сказати: ви просто повірте, просто станьте поряд і почніть змінювати", – сказав прем'єр.

За його словами, 40% економічного зростання за 5 років – це завдання не для уряду, а для всього українського народу.

Ми повинні повернути довіру до нашої держави. Ми маємо побороти корупцію, маємо досягнути чесної конкуренції, а для цього вплив олігархів має піти у минуле. Ми маємо з цим впоратися, і ми переконані, що ми з цим впораємося,

– заявив Олексій Гончарук.

Що Гончарук говорив про 40% економічного зростання?Після свого призначення Прем'єр-міністр Олексій Гончарук озвучив низку планів його уряду, найамбітнішим з яких було досягнення економічного зростання на рівні 40% за 5 років. Повний перелік ключових завдань Кабміну можна побачити за посиланням.