Прострелили вікна й поклали на землю: на дорозі в Харкові зняли жорстке затримання

У Харкові силовики провели жорстке затримання прямісінько серед дороги. Вони поклали на землю 2 хлопців і дівчину, які були до цього в авто.

На відео з місця помітно, що правоохоронці прострелили вікна легковика. Це сталося на вулиці Плеханівська в другій половині дня 5 жовтня.

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Кого там затримали

На одному з оприлюднених записів помітно, що мікроавтобус правоохоронців швидко їхав вулицею, а після зупинки з нього вибіг загін спеціального призначення.

У цей момент до легкового автомобіля бігли й кілька людей у цивільному. Коли знімали вікно дверцят водія, воно вже було побите та мало 2 отвори, які схожі на сліди від куль.

Згодом у мережі повідомили, що затримані є жителями Дніпропетровщини. Їх нібито підозрюють у вимаганні грошей у комерсантів за вигадані борги. Проте наразі в поліції Харківщини це ніяк не коментували.

У записі затримання присутня ненормативна лексика. Тому не рекомендуємо його до перегляду вразливим і неповнолітнім (18+).

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