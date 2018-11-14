Просять не називати імен: представники УПЦ МП заявляють про тиск через підтримку автокефалії

Частина ієрархів УПЦ МП висловили підтримку об'єднанню Української православної церкви Однак вони заявили про сильний тиск через свою позицію щодо цього питання, тому їхніх імен поки не розкривають.

Про це повідомив радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко в ефірі телеканалу "Прямий".

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24 канал писав, що Президент України Петро Порошенко попри перешкоди з боку керівництва УПЦ МП все ж провів зустріч із ієрархами Української Православної церкви Московського патріархату.

Павленко зазначив, що із Порошенком зустрілися представники того крила УПЦ МП, в якому схвально ставляться до ідеї автокефальної Української православної церкви. Ієрархи планують спільно йти на об'єднавчий собор.

Однак представники УПЦ МП заявляють про шалений тиск, який на них чиниться через позицію щодо автокефалії. Відтак, на їхнє прохання жодних імен наразі не озвучують.

Проте, за словами Павленка, дуже скоро імена готових до об'єднання представників УПЦ МП стануть відомі. Як тільки священики домовляться між собою, буде названа дата і місце проведення об'єднавчого собору.

Нагадаємо, раніше в УПЦ МП заявили, що не відкидають можливість провести повноцінну зустріч з Президентом України Петром Порошенком, але захід має відбуватися на церковній території.



Зустріч Президента України Петра Порошенка з архієреями УПЦ МП була запланована на 13 листопада: захід мав відбутись у Києво-Печерській Лаврі. Однак згодом стало відомо, що вона так і не відбулася, оскільки, за словами оточення президента, у Лаврі нічого не планувалося, відтак він очікував на священнослужителів в Українському домі.



Згодом у філії РПЦ в Україні заявили, що від перемовин у Лаврі відмовився саме гарант. Також тут зауважили, що у той час, на який у них було призначено зустріч із Порошенком, вони провели екстренне засідання Священного Синоду. Водночас у Московському Патріархаті не відкинули імовірність нових зустрічей з президентом, але вони мають відбуватися на церковній території.

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