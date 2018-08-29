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Протаранив бус і врізався в заправку: водій на BMW втікав від поліції у Харкові

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Водій на BMW втікав від поліції у Харкові
Водій на BMW втікав від поліції у Харкові / Прес-служба поліції

Чергова резонансна дорожньо-транспортна пригода з автомобілем марки BMW – цього разу у Харкові.

Як інформує прес-служба поліції Харківської області, приблизно о 6-й ранку середи водій іномарки намагався втекти від патрульних.

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Його зупинили на Окружній дорозі міста за виїзд на зустрічну смугу.

Перевіряючи документи порушника, правоохоронці з'ясували, що водій перебуває у розшуку одразу за кількома статтями – серед яких крадіжка, незаконне поводження зі зброєю та наркотиками.

Під час перевірки чоловік сів за кермо і намагався втекти від поліцейських.

На вимогу зупинитись він жодним чином не реагував. Зупинився лише, коли розтрощив своє авто – на Салтівському шосе зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz та врізався у заправку.

ДТП аварія харків
Резонансна ДТП з BMW у Харкові

На щастя, внаслідок аварійної ситуації ніхто не постраждав – лише автівки зазнали пошкоджень.

ДТП аварія Харків АЗС
Водій на BMW врізався у заправку в Харкові

На водія BMW патрульні склали одразу два адміністративні протоколи – за відмову зупинитись на вимогу та порушення правил дорожнього руху, яке призвело до ДТП. Затриманого передали співробітникам Московського відділу поліції, яким він був оголошений у розшук.

За добу у Харкові та області сталося 67 ДТП.

До слова, це вже не перша резонансна аварія з автомобілем марки BMW, яка сталась в Україні за минулий тиждень. Ввечері 20 серпня водій легковика ВМW на великій швидкості врізався у припарковані на узбіччі автомобілі на Дніпровській набережній у Києві, дивом обійшлось без жертв.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Кримінальні новини Поліція Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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