Протест у Харкові: працівники авіазаводу вимагають виплату заборгованих зарплат — фото

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БІля авіаційного заводу у Харкові кілька сотень працівників перекрили дорогу. Протестувальники таким чином вимагають, щоб їм виплатили заборговану зарплату.

Джерело:

24 канал

Акція відбувається від ранку 15 квітня. Працівники заблокували проїзд автомобілів.

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Що відомо про мітинг

  • Працівники заводу перекрили дорогу по вулиці Дерев'янка поблизу зупинки Сокільники.
  • Вони пропускають тільки спецтранспорт та автомобілі з дітьми.
  • В акції протесту беруть участь за різними оцінками від 150 до 300 людей.


Мітинг від авіаційним заводом / Фото Суспільного

  • На плакатах надписи "ХАЗу — зарплату", "ХАЗу — роботу", "Вимагаємо виплатити заборгованість по зарплаті та списання боргів авіаційного заводу".


Мітинг від авіаційним заводом / Фото Суспільного

Що кажуть у профспілці

Голова профспілки заявляє, що заборгованість підприємства накопичувалась ще з грудня 2014. Проте зовсім перестали виплачувати зарплати у квітні 2020 року

Періодично якісь дрібні гроші людям, які виходять на роботу, щось виплачують. Це заборгованість вже другого рівня з квітня минулого року. Усього заборгованість — близько 256 мільйонів гривень,
— говорить Погорєлов.

Один з протестувальників – Ігор Крилов у коментарі "Суспільному" заявив, що авіаційний завод заборгував йому понад 100 тисяч гривень. Чоловік проводить наземне випробовування літаків, на заводі працює 36 років.

Важливо! Харківський авіаційний завод (ХАЗ) — одне з найбільших підприємств авіаційної промисловості України. Воно складається з декількох заводів, які забезпечують повний цикл робіт із серійного виробництва, доопрацювання та технічного обслуговування в процесі експлуатації вироблених літаків. Крім того, має найбільший у країні борг перед працівниками через систематичну невиплату зарплат.

Яка ситуація на дорозі

Учасники акції безперервно рухаються по пішохідному переходу.

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