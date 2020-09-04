На прохання Міністерства енергетики, 3 вересня ПАТ "Центренерго" перерахували шахтарям, які протестували на Львівщині, аванс в розмірі 5 мільйонів гривень. Вони зазначили, що не лише повністю розрахувалися з копальнею, а й уклали договір про постачання вугілля.

Адміністрація "Надії" вже отримала відправлені гроші, які призначені для виплати зарплати шахтарям. Про це повідомляє пресслужба "Центренерго".

До теми Львівські шахтарі страйкують під землею вже п'ятий день: яка причина

Там повідомили, що, станом на серпень, вони жодних заборгованостей не мають. Окрім 100% виплати, "Центренерго", за проханням директора копальні, ще в липні уклали угоду про постачання вугілля для виходу шахти зі скрутного становища.

Наприкінці червня головною причиною свого протесту шахтарі "Надії" назвали заборгованість перед ними ПАТ "Центренерго" в розмірі всього 6 мільйонів гривень, тоді як борги самої шахти, на той час, становили приблизно 50 мільйонів гривень, із них 75% – за зарплатню,

– зазначили в повідомленні.

В "Центренерго" зауважили, що здійснили оплату без гарантій отримання оплаченого вугілля, а нинішнє становище копальні назвали результатом неефективної праці керівництва.

Шахтарі наголосили, що протест зупиняти не планують, доки борг їм не виплатять повністю: а це понад 50 мільйонів гривень.

Цікаво Шахтарі знову протестували під Офісом Президента: у Зеленського їм відповіли – відео

Що варто знати про протести львівських шахтарів