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      Протест біля "Ocean Plaza" у Києві: мітингувальники запалили димові шашки

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      У Києва біля ТРЦ "Ocean Plaza" влаштували акцію протесту
      У Києва біля ТРЦ "Ocean Plaza" влаштували акцію протесту / Фото з відкритих джерел

      Активісти національних рухів влаштували пікет та запалили димові шашки біля столичного торгового центру "Ocean Plaza".

      Про це повідомляє Київ.Оперативний.

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      Під стінами ТРЦ зібралися прибічники ВГО "Сокіл", військово-спортивна організація, яка була створена у 1894 році, та заборонена більшовиками у 1939 році, проте її відновили українські націоналісти у 2006 році. Активісти вимагають "зупинити російський бізнес на території України".

      Більше того, "Сокільці" стверджують, що "Ocean Plaza" належить Аркадію Ротенбергу. Він російський олігарх і друг Володимира Путіна. Крім того, власник "Ocean Plaza" спонсорував будівництво Кримського моста.

      друг путіна аркадій ротенберг
      Володимир Путін та Аркадій Ротенберг// Фото: Муниципальный сканер

      Відомо, що наразі всі входи та виходи заблоковані, а персонал та відвідувачів не пропускають. Учасники акції склали колеса і запалили димові шашки.

      На сторінці ТРЦ у Facebook повідомили, що "Ocean Plaza" тимчасово не працює.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Києва протести Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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