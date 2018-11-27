Протест біля "Ocean Plaza" у Києві: мітингувальники запалили димові шашки

Активісти національних рухів влаштували пікет та запалили димові шашки біля столичного торгового центру "Ocean Plaza".

Про це повідомляє Київ.Оперативний.

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Під стінами ТРЦ зібралися прибічники ВГО "Сокіл", військово-спортивна організація, яка була створена у 1894 році, та заборонена більшовиками у 1939 році, проте її відновили українські націоналісти у 2006 році. Активісти вимагають "зупинити російський бізнес на території України".

Більше того, "Сокільці" стверджують, що "Ocean Plaza" належить Аркадію Ротенбергу. Він російський олігарх і друг Володимира Путіна. Крім того, власник "Ocean Plaza" спонсорував будівництво Кримського моста.



Володимир Путін та Аркадій Ротенберг// Фото: Муниципальный сканер

Відомо, що наразі всі входи та виходи заблоковані, а персонал та відвідувачів не пропускають. Учасники акції склали колеса і запалили димові шашки.

На сторінці ТРЦ у Facebook повідомили, що "Ocean Plaza" тимчасово не працює.