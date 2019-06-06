Протест із фаєрами влаштували біля будинку Гладковських: фото і відео

Акція протесту, яка відбувається під будинком п’ятого президента Петра Порошенко під Києвом, стартувала і біля будинку Олега та Ігоря Гладковських – фігурантів скандального розслідування про розкрадання в оборонній галузі України.

Біля маєтку батька і сина Гладковських (колишнє прізвище – Свинарчук) мітингують близько 30 хлопців віком 20-30 років, повідомляє Strana.ua. Вони запалили фаєри та розгорнули на фасаді будинку плакати з написами "Будинок мародера".

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Мітингувальники скандують: "Свинарчуків за ґрати!".



Фото з місця протесту під будинком Гладковських//Фото: Страна

На місці також перебувають не більше 10 правоохоронців, деякі з них озброєні автоматами. На території самого будинку тихо, з'їзди в гаражі зачинені, а на фасаді будинку піднято український прапор.

Учасники акції – члени організації "Громадський контроль чесна країна". Вони вимагають негайного розслідування участі Порошенка у скандалі з розкраданням в "Укроборонпромі", а також арешту самого п’ятого президента та Гладковських.

Активісти також погрожують зробити свою акцію протесту безстроковою, якщо не будуть виконані їхня вимоги.

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На каркані юудинку Гладковських розтягнули банер "Будинок мародера"//Фото: Страна

Дивіться відео протестів під будинком Гладковських: