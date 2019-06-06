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      Протест із фаєрами влаштували біля будинку Гладковських: фото і відео

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      Пікет біля будинку Гладковських
      Пікет біля будинку Гладковських / Strana.ua

      Акція протесту, яка відбувається під будинком п’ятого президента Петра Порошенко під Києвом, стартувала і біля будинку Олега та Ігоря Гладковських – фігурантів скандального розслідування про розкрадання в оборонній галузі України.

      Біля маєтку батька і сина Гладковських (колишнє прізвище – Свинарчук) мітингують близько 30 хлопців віком 20-30 років, повідомляє Strana.ua. Вони запалили фаєри та розгорнули на фасаді будинку плакати з написами "Будинок мародера".

      Читайте також: Активісти запалили шини під маєтком Порошенка: що вимагають

      Мітингувальники скандують: "Свинарчуків за ґрати!".

      мітинг Гладковський акція протесту фаєри пікет розкрадання в оборонці
      Фото з місця протесту під будинком Гладковських//Фото: Страна

      На місці також перебувають не більше 10 правоохоронців, деякі з них озброєні автоматами. На території самого будинку тихо, з'їзди в гаражі зачинені, а на фасаді будинку піднято український прапор.

      Учасники акції – члени організації "Громадський контроль чесна країна". Вони вимагають негайного розслідування участі Порошенка у скандалі з розкраданням в "Укроборонпромі", а також арешту самого п’ятого президента та Гладковських.

      Активісти також погрожують зробити свою акцію протесту безстроковою, якщо не будуть виконані їхня вимоги.

      Новина доповнюється…

      протести Гладковський розкрадання в оборонці Укроборонпром
      На каркані юудинку Гладковських розтягнули банер "Будинок мародера"//Фото: Страна

      Дивіться відео протестів під будинком Гладковських:

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Протести Пікет
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