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Протест під Радою: активісти вимагали позбавити СБУ можливості тиснути на бізнес

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Протест під радою
Протест під радою / hromadskeradio.org

У середу, 20 червня, під парламентом активісти вимагали позбавити Службу безпеки України можливості розслідувати злочини у сфері корупції.

Про це повідомляє "Громадське радіо".

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Під Верховною Радою мітингувальники провели символічну акцію, на якій закликали парламент прийняти поправки до Закону про Нацбезпеку України.

Як ствержують активісти, це не компетенція СБУ. На акцію вони принесли кількаметрове золоте посвідчення із фотографією керівника відділу К – Павла Демчини.


Протест під Радою

За словами активістів, працівників СБУ, які займаються економічними злочинами у 7 разів більше, аніж тих, хто працює у безпековому крилі спецслужби. І почасти зловживають своїми повноваженнями.

Це невідповідність стилю життя таких співробітників їхнім ймовірним офіційним доходам, які неможливо об'єктивно оцінити через засекреченість декларацій співробітників Служби безпеки,
повідомив аналітик Transparency International Україна Олександр Калітенко.

Спецслужби і досі використовують свої службові повноваження для того, щоб чинити штучні перешкоди підприємцям задля особистої вигоди.

Нагадуємо що, Федерація незалежних профспілок Росії запропонувала проводити в регіонах мітинги, ходи і пікети проти підвищення пенсійного віку.

Теги: Новини України Новини Києва СБУ протести Корупція Бізнес
Джерело: 24 канал
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