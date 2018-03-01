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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Протест проти агресора та зіпсутий настрій Путіну: чим вразили українські паралімпійці у Сочі

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Біатлоніст і лижник Михайло Ткаченко був єдиним українським спортсменом на церемонії відкриття Паралмпіади у Сочі у 2014 році
Біатлоніст і лижник Михайло Ткаченко був єдиним українським спортсменом на церемонії відкриття Паралмпіади у Сочі у 2014 році / Соцмережі

1 березня збірна України вирушила до південнокорейського Пхьончхану, де 9 березня стартують XІІ зимові Паралімпійські ігри. У складі української команди нараховується 30 атлетів, хоча заявки здобули 33 українця, але вони вибули через хворобу. До слова, до цього числа входять і 10 спортсменів-лідерів або гайди, які супроводжуватимуть паралімпійців з вадами зору на трасі під час змагань.

Про різні цікавинки, які стосуються Паралімпійської збірної України, написав ресурс "Радіо Свобода".

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Так, бітлоніст з вадами зору Віталій Лук’яненко не пропустив ще жодних Ігор, і за цей час чотири рази ставав призером, а у 2014 році навіть зіпсував настрій президенту Росії Володимиру Путіну.

Річ у тім, що тоді у чоловічій гонці на 7,5 кілометрів всі прогнозували найвищу нагороду росіянину Миколі Полуніну, якого хотів привітати особисто президент Росії Володимир Путін, але неочікувано українець випередив гордість Росії на 11 секунд та здобув "золото".

Крім того, у Сочі українські атлети відзначилися ще одним вчинком, який неоднозначно сприйняли росіяни.

У 2014 році наш прапороносець – це була єдина людина, яка вийшла на арену під час церемонії відкриття. Вся команда не вийшла – це був наш протест проти агресора. Він один ніс прапор. Уявляєте, яка психологічне навантаженіня на нього було? Він ніс синьо-жовтий прапор на землі окупанта. І ми довго тоді думали, психологічно шукали людину, яка витримає таку вагу. Проте зараз українська паралімпійська збірна ще не визначилась зі своїм прапороносцем. Хто ним стане у Пхенчхані, вже вирішать на місці,
– зазначив голова Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич.

До слова, у 2014 році Паралімпійська збірна потрапила у медальному заліку до п'ятірки найкращих.

Теги: Новини України Новини спорту Новини Росії Україна – Росія Паралімпійські ігри Паралімпіада-2018 Сочі-2014
Джерело: 24 Канал
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