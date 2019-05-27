Протест проти Зеленського у Рівному: неповнолітня говорить про затримання та жорстке поводження

Дар'я Коцюруба, учасниця протесту проти шостого українського президента Володимира Зеленського, звинуватила гаранта у брехні. Дівчина переконує, що затримання все ж було, хоча політик вважає інакше. Також вона розповіла про жорстке з нею поводження.

25 травня двоє молодих людей (16-річна дівчина та 20-річний хлопець) у центрі Рівного вийшли на протест проти чинного українського президента Володимира Зеленського. Зокрема, вони тримали плакати: "Україна – поза законом", "Імпічмент президенту", "Не кумовство, а по-братськи". Згодом, мітингувальників затримали правоохоронці, хоча у поліції переконують, що нічого подібного вони не робили, а лише запросили учасників акції до відділку.

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У підсумку правоохоронці склали на активістів адмінпротоколи за порушення порядку та організації проведення мітингів, бо ті не подали заздалегідь відповідної заявки. Крім того, оскільки учасниця мітингу є неповнолітньою, на її матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей.

Як розповіла Дар’я Коцюруба у коментар "UA:Рівне", головними причинами такої акції було те, що її з другом "особисто не задовольнило призначення кварталівців і люстрованих нещодавно людей на державні посади, а також виступ президента російською мовою на території України". Крім того, вона взагалі не думала, що таку їхню акцію "можна назвати мітингом або пікетом, або будь-чим".

За її словами, про протест у центрі Рівного повідомила поліції одна жіночка, від якої несло перегаром. Крім того, вона їм погрожувала, що викличе наряд, що підлітків на площі поб’ють і закатають у асфальт. За 15 хвилин до молодих людей підійшов чоловік, який "момоходом показав свій жетон".

"Сказав: "Я проведу з вами коротку бесіду упродовж щонайбільше двох хвилин" і запропонував піти у відділок для дачі пояснень. Коли я питала, чи на нас буде складено адмінпротокол, він сказав, що ні… У відділку я сиділа у холі близько двох годин після того, як туди мене привели. Я встигала за цей час вийти в магазин за кавою та водою. Мені нічого не сказали, чи затримано мене, чи не затримано, я є вільною, чи не вільною. Потім спустилася жіночка – здається, Паламарчук Ганна Олександрівна", – додає дівчина.

Мати Дар’ї, Наталія Коцюруба, зі свого боку, переконує, що під час розмови з дочкою чула також "підвищений тон пані Паламарчук". Ще їй сказали, що вона має приїхати.

Ця жіночка почала казати мені у грубій формі, щоб я підходила до неї та йшла нагору для дачі показань. Я не пішла, натомість вийшла надвір, оскільки була без матері та не була затриманою особою. Вона вийшла до мене та почала перегороджувати мені дорогу. Почала кричати на мене. Вона зателефонувала своєму головному, як вона сказала. Він прийшов і сказав мені, що мене все-таки затримано. Вони кричали на мене, тиснули. Ця пані кілька разів говорила мені, що псую їй день, тому що вона хотіла повести кудись сина. А через те, я – така нагла, зробити це вона не може. Вона навіть за моєї присутності йому зателефонувала та усе це говорила,

– додає неповнолітня.

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Коментар Дар'ї Коцюруби щодо протесту проти Зеленського у Рівному: відео

Володимир Зеленський уже відреагував на акцію щодо нього в Рівному. Президент стверджує, що затримання жодного не було, однак правоохоронці могли діяти м’якше.

"Закликаю МВС не вживати заходів проти політичних протестувальників, якщо люди не порушують правопорядок. Критики не боюся", – підкреслив він.

Щоправда, користувачка Даша Коц, на сторінці якої розміщено фото дівчини, схожої на Дар'ю Коцюрубу, звинуватила гаранта у брехні. Водночас, дівчина заявила, що це саме вона – та затримана.

Затримання було, було жорстоке поводження зі мною ,і це все є на аудіозаписі! Пост президента – брехня! Я є дуже розчарованою та пригніченою такою реакцією,

– написала юзерка під дописом Зеленського.



Коментар Дар'ї Коцюруби під дописом Володимира Зеленського

Додамо, що через інцидент у Рівному правоохоронці провели службову перевірку, але жодних порушень у діях своїх колег не знайшли. Начальник Нацполіції у Рівненській області Валерій Самчук зазначив, що його підопічні діяли в рамках закону, хоча могли й обмежитися лише профілактичною бесідою з молодими людьми. За його словами, остаточну правову оцінку інциденту та діям поліції нададуть за результатами комплексної службової перевірки.

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Чи є проведення "непогодженої" акції порушенням: що каже закон

Як зауважила правозахиниця Олександра Дворецька, такого поняття, як "несанкціонований мітинг" в Україні немає, натомість тут діє повідомчий характер проведення зібрання. Також у законодавстві не використовують термін "одиночний пікет". За словами юристки, якщо людина ні з ким не збирається, а діє самостійно, це не є зібранням.

Відсутність повідомлення про проведення зібрання не робить його незаконним. Повідомлення про зібрання – це повідомлення учасників акції про потребу державі здійснити свої позитивні забов’язання з охорони громадського порядку в разі наявності незгодних або тітушок, а також щодо організації альтернативного руху транспорту в разі масових заходів, які займають проізну частину тощо... Крім того, в окремих випадках поліція трактує встановлений порядок проведення в разі обмеження зібрань судом (а за Конституцією, лише суд може ухвалювати рішення про обмеження зібрання), але в ситуації з молодими людьми в Рівному такого не було,

– переконує юристка.

Вона додає, що у повідомленні поліції взагалі не мовиться про порушення громадського порядку на центральній площі Рівного, чи загрозу іншим людям у разі проведення такого зібрання. Відтак, це означає, що причин зупиняти зібрання не було. За останнє власне є кримінальна відповідальність.

"Затримання молодих людей не оформлено належним чином. Поліція каже, їх було "запрошено" до поліції для складання протоколу та ті пішли туди добровільно. Тут і поясняти не треба, просто уявіть ситуацію, до вас підходить поліція на акції та каже, ви можете пройти з нами, а можете й не йти, це не вимога, а просто запрошення", – додає фахівець.

Крім того, Олександра Дворецька вказує у цій ситуації на спробу залякати близьких людей до мітингарів і тиснути на них.

"На матір неповнолітньої дівчини складено протокол про невиконання батьківських обов`язків. Але мовиться про громадянську позицію дівчини та її свободи. І, нагадаю, що діти, як і дорослі, мають право на свободу зібрань", – констатувала правозахисниця.

Відповідно до статті 39 Конституції України, дозволено проводити мирні мітинги за завчасного сповіщення органів виконавчої влади або місцевого самоврядування (якщо на це немає заборони суду). Конституційний суд, зі свого боку, вирішив, що статтю треба трактувати так: організатори зібрань мають сповістити про захід заздалегідь, але відсутність сповіщення не робить акцію незаконною. Проте, це сповіщення для місцевої влади є гарантією того, влада забезпечить його безперешкодне проведення.