Протести підприємців: які збитки несе бізнес через карантин

Через карантинні обмеження 70% компаній заробляють лише половину прибутків, а ще 20% взагалі третину. Такі дані озвучують в бізнес-асоціації. Підтвердженням тому є бунти підприємців в різних регіонах України.

Власник мережі з 30 закладів по всій Україні Дмитро Борисов розповів 24 каналу, що через карантин його бізнес опинився на межі виживання.

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"На середину березня в нас працювало 4 тисячі людей, зараз працює 17. Звичайно намагаємось прилаштувати більшу частину в сфери, які таки працюють, в ті ж супермаркети. Але більшість в так званій неоплачуваній відпустці", – пояснив власник мережі ресторанів Дмитро Борисов.

Коштом доставки отримують лише 10% від обсягу замовлень, який був раніше. На додачу – третину прибутку зараз забирають компанії доставки.

Ми не якийсь там великий бізнес, який має великі подушки безпеки. Забудьте про це. Ми бідна країна, країна самозайнятих,

– повідомив власник мережі ресторанів Дмитро Борисов.

На відновлення може піти до пів року, вважає ресторатор. Адже багато людей втратили роботу, і не підуть одразу по завершенню карантину витрачати гроші в ресторанах.



Дмитро Борисов / Фото The Village Україна

Так само нині паралізовано весь готельно-ресторанний бізнес. За даними бізнес-асоціації 70% підприємців втратили понад половину свого прибутку.

"А ще майже 20% компаній втратили від 50% до 75% доходів. Це складна статистика для компаній, бо по цьому ж опитуванню ми бачимо, що чверть компаній змушені скоротити зарплату своїм людям", – пояснила директорка Європейської бізнес Асоціації Анна Дерев’янко.

Запоріжжя

Про своє невдоволення карантинними обмеженнями заявили одразу в кількох областях. У Запоріжжі підприємці на сотні автівках проїхали містом до обласної адміністрації.

Кинули своїх напризволяще. Тисячі підприємців залишилися без засобів існування. Немає ніякої допомоги ні від держави, ні від міста, ні від області – оце страшно,

– заявила голова Запорізької спілки підприємців Лідія Кривенко.

Люди хочуть працювати, дотримуючись заходів безпеки. А ще вимагають матеріальної підтримки від держави, яка, мовляв, несправедливо, позбавила їх заробітку і завдала збитків.

Одеса

Також в Одесі підприємці вимагали, щоб для них послабили карантин і повідкривали ринки в базари. Людей обурює, що деякі торговельні центри та ринки працюють, а дрібні позакривались.

Ті українці, які роботу не втратили, до карантину ставляться з розумінням, але теж вже хочуть повернутись до звичного режиму роботи.

Втім простоювати бізнес буде щонайменше до 12 травня. Лише тоді Кабмін припускає послаблення карантинних обмежень.



Як постраждає бізнес через карантин / Інфографіка 24 каналу

