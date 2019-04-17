Протести проти зміни клімату у Лондоні: у місті транспортний колапс, затримано майже 300 осіб

У Лондоні протестують проти зміни клімату вже два дні поспіль, з 15 квітня. Поліція заарештувала щонайменше 290 активістів за порушення громадського порядку.

Протестувальники блокували центральні дороги Лондона та міст Ватерлоо. Через це півмільйона лондонців не змогли скористатись громадським транспортом, повідомляє CBS.

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Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів. Дехто з мітингувальників намагався прикувати себе до вантажівок.

Попередню ніч активісти провели у наметах, які розгорнули перед будівлею парламенту.

Хвиля протестів проти зміни клімату впродовж останніх місяців накрила понад 80 міст у 33 країнах світу. Демонстранти вимагають значно скоротити кількість викидів вуглекислого газу. У Лондоні обіцяють протестувати аж до 29 квітня.



У Лондоні протестують проти зміни клімату



Поліція затримала вже майже 300 осіб



Протестувальники вимагають зменшити кількість викидів вуглекислого газу



Вони перекривають дороги



А також міст Ватерлоо



Через це водіям складно рухатися містом



Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів

Відео: протести проти змін клімату у Лондоні