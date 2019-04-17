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      Протести проти зміни клімату у Лондоні: у місті транспортний колапс, затримано майже 300 осіб

      181 Читать новость на русском
      Протести у Лондоні проти зміни клімату
      Протести у Лондоні проти зміни клімату / Screenshot

      У Лондоні протестують проти зміни клімату вже два дні поспіль, з 15 квітня. Поліція заарештувала щонайменше 290 активістів за порушення громадського порядку.

      Протестувальники блокували центральні дороги Лондона та міст Ватерлоо. Через це півмільйона лондонців не змогли скористатись громадським транспортом, повідомляє CBS.

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      Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів. Дехто з мітингувальників намагався прикувати себе до вантажівок.

      Попередню ніч активісти провели у наметах, які розгорнули перед будівлею парламенту.

      Хвиля протестів проти зміни клімату впродовж останніх місяців накрила понад 80 міст у 33 країнах світу. Демонстранти вимагають значно скоротити кількість викидів вуглекислого газу. У Лондоні обіцяють протестувати аж до 29 квітня. 


      У Лондоні протестують проти зміни клімату


      Поліція затримала вже майже 300 осіб


      Протестувальники вимагають зменшити кількість викидів вуглекислого газу


      Вони перекривають дороги


      А також міст Ватерлоо


      Через це водіям складно рухатися містом


      Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів

      Відео: протести проти змін клімату у Лондоні

       

      blog_ava
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      Теги: Лондон Великобританія клімат Екологія Протести
      Джерело: 24 канал
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