Протести проти зміни клімату у Лондоні: у місті транспортний колапс, затримано майже 300 осіб
У Лондоні протестують проти зміни клімату вже два дні поспіль, з 15 квітня. Поліція заарештувала щонайменше 290 активістів за порушення громадського порядку.
Протестувальники блокували центральні дороги Лондона та міст Ватерлоо. Через це півмільйона лондонців не змогли скористатись громадським транспортом, повідомляє CBS.
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Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів. Дехто з мітингувальників намагався прикувати себе до вантажівок.
Попередню ніч активісти провели у наметах, які розгорнули перед будівлею парламенту.
Хвиля протестів проти зміни клімату впродовж останніх місяців накрила понад 80 міст у 33 країнах світу. Демонстранти вимагають значно скоротити кількість викидів вуглекислого газу. У Лондоні обіцяють протестувати аж до 29 квітня.
У Лондоні протестують проти зміни клімату
Поліція затримала вже майже 300 осіб
Протестувальники вимагають зменшити кількість викидів вуглекислого газу
Вони перекривають дороги
А також міст Ватерлоо
Через це водіям складно рухатися містом
Правоохоронцям довелось змінити 55 автобусних маршрутів
Відео: протести проти змін клімату у Лондоні