Протести в Барселоні 15 жовтня набули вкрай агресивного та насильницького забарвлення. Прихильники незалежності Каталонії палили сміття, кидали у поліцію яйця та петарди.

Демонстрація в центрі Барселони проти вироків лідерами каталонських сепаратистів переросла в масові заворушення. Про це повідомило місцеве видання El Pais.

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Поліція говорить про групи провокаторів та закликає громадян до спокою, а також – не наближатися до центральних районів міста.

Фото та відео протестів у Барселоні 15 жовтня:

To whomever was planning a trip to #Barcelona today... pic.twitter.com/n62kunvH2F — Rodrigo Figueredo (@GeorgeArtwell) October 16, 2019



Мітингувальники палили сміття та будували барикади / Фото El Pais



Відбулися сутички з правоохоронцями / Фото El Pais



Місто ввечері було схожим на велику пожежу / Фото з соцмереж

Clashes erupt in Barcelona as Catalan separatists protest sentences for leaders https://t.co/6qLMAfnUe0 pic.twitter.com/TSljVZ3zgV — Wetinhappen.com.ng (@Wetinhappen) October 16, 2019

Місцеві у соцмережах пишуть, що ситуація вийшла з-під контролю. Поліція переслідувала маніфестантів вулицями міста та застосовувала силу, постраждали десятки людей.

Як минав бурхливий протестний день у столиці Каталонії: відео El Pais

З чого все почалося – у матеріалі 24 каналу: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт.