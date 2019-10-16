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      Протести у Барселоні переросли у масові заворушення з барикадами й пожежами: фото та відео

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      Протести в Барселоні 15 жовтня
      Протести в Барселоні 15 жовтня / EFE

      Протести в Барселоні 15 жовтня набули вкрай агресивного та насильницького забарвлення. Прихильники незалежності Каталонії палили сміття, кидали у поліцію яйця та петарди.

      Демонстрація в центрі Барселони проти вироків лідерами каталонських сепаратистів переросла в масові заворушення. Про це повідомило місцеве видання El Pais.

      Читайте також: Протести у Барселоні: українців попередили про небезпеку

      Поліція говорить про групи провокаторів та закликає громадян до спокою, а також – не наближатися до центральних районів міста.

      Фото та відео протестів у Барселоні 15 жовтня:

      Барселона
      Мітингувальники палили сміття та будували барикади / Фото El Pais

      Барселона
      Відбулися сутички з правоохоронцями / Фото El Pais

      Барселона
      Місто ввечері було схожим на велику пожежу / Фото з соцмереж

      Місцеві у соцмережах пишуть, що ситуація вийшла з-під контролю. Поліція переслідувала маніфестантів вулицями міста та застосовувала силу, постраждали десятки людей.

      Як минав бурхливий протестний день у столиці Каталонії: відео El Pais

      З чого все почалося – у матеріалі 24 каналу: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт.

      blog_ava
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      15 жовтня
      18411
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протести Постраждалі Каталонія
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