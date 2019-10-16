Протести у Барселоні переросли у масові заворушення з барикадами й пожежами: фото та відео
Протести в Барселоні 15 жовтня набули вкрай агресивного та насильницького забарвлення. Прихильники незалежності Каталонії палили сміття, кидали у поліцію яйця та петарди.
Демонстрація в центрі Барселони проти вироків лідерами каталонських сепаратистів переросла в масові заворушення. Про це повідомило місцеве видання El Pais.
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Поліція говорить про групи провокаторів та закликає громадян до спокою, а також – не наближатися до центральних районів міста.
Фото та відео протестів у Барселоні 15 жовтня:
Мітингувальники палили сміття та будували барикади / Фото El Pais
Відбулися сутички з правоохоронцями / Фото El Pais
Місто ввечері було схожим на велику пожежу / Фото з соцмереж
Місцеві у соцмережах пишуть, що ситуація вийшла з-під контролю. Поліція переслідувала маніфестантів вулицями міста та застосовувала силу, постраждали десятки людей.
Як минав бурхливий протестний день у столиці Каталонії: відео El Pais
З чого все почалося – у матеріалі 24 каналу: Масові заворушення в Барселоні: люди перекрили міжнародний аеропорт.