Протести у Франції: Макрон зробив заяву щодо мітингувальників

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французький уряд повинен зайняти жорстку позицію щодо "жовтих жилетів" – руху, який виступає проти підвищення цін на пальне у країні.

Про це повідомляє RFI.

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Президент Франції закликав учасників акції поважати закон. Наразі президент мало висловлювався про мітингувальників, які на вихідних паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Макрон і його уряд намагаються домовитися з рухом "жовтих жилетів". Відомо, що в учасників акції немає лідера, а тому комунікація відбувається через соцмережі.

Більше того, попри протести, президент Франції наполягає на підвищенні акцизів на пальне. Він заявив, що намагається "змінити звички", та відівчити французів від викопного палива, а цей процес "ніколи не буває простим".

Fresh clashes in French 'yellow vest' fuel price protests https://t.co/WAWhVmKvEo pic.twitter.com/dWvffFKrQS — FRANCE 24 English (@France24_en) 18 ноября 2018 г.

Нагадаємо, що у масштабних акціях протесту у Франції проти підвищення цін на паливо на вихідних взяли участь майже 300 тисяч осіб, які паралізували трафік навколо більш ніж 2 тисяч стратегічних об'єктів. Кількість постраждалих значно зросла, а уряд досі не йде на поступки.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.